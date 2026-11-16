Potrivit CNN, informațiile recente ale serviciilor americane indică faptul că Iranul analizează posibilitatea detonării unei așa-numite „bombe murdare”, care combină explozibili convenționali cu materiale radioactive, sau a utilizării unei arme chimice împotriva unor membri importanți ai administrației Trump.

Doi dintre oficialii citați de televiziunea americană au declarat că planurile identificate sunt foarte precise și includ locații și potențiale ținte din capitala Statelor Unite.

Cu toate acestea, sursele subliniază că, în această etapă, pregătirile par să reprezinte o încercare a Teheranului de a-și crea opțiuni pentru eventuale represalii, nu dovada unui atac iminent.

„Dacă au într-adevăr oamenii necesari pentru a pune în aplicare un asemenea atac este o chestiune asupra căreia există opinii diferite”, a declarat una dintre sursele CNN.

Casa Albă: Nu există, în prezent, amenințări credibile la adresa teritoriului american

Informațiile au determinat organizarea mai multor reuniuni de securitate în ultima săptămână, în cadrul cărora oficialii americani au discutat măsuri pentru prevenirea unui eventual atac.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a confirmat că autoritățile monitorizează amenințările potențiale, dar a transmis că nu există indicii privind un pericol credibil și imediat.

„Monitorizăm toate amenințările potențiale, dar, în acest moment, nu există amenințări credibile la adresa teritoriului național”, a declarat reprezentanta administrației Trump.

Serviciile americane consideră însă că informațiile indică o disponibilitate tot mai mare a Iranului de a escalada confruntarea cu Statele Unite, pe fondul atacurilor militare americane și al blocadei economice impuse Teheranului.

Serviciile americane verifică informații potrivit cărora Iranul ar avea deja materiale pentru bombe în SUA

Una dintre cele mai îngrijorătoare informații analizate de Washington privește posibilitatea ca Iranul să fi introdus deja pe teritoriul american materiale care ar putea fi utilizate pentru fabricarea unor dispozitive explozive.

Potrivit unei surse CNN, serviciile americane au interceptat comunicări iraniene în care se susține că asemenea materiale ar fi fost ascunse în Statele Unite.

Credibilitatea acestor informații este însă disputată în interiorul comunității de informații americane.

Oficialii se tem că Iranul ar putea încerca să recruteze persoane aflate deja pe teritoriul american, fără să fie nevoie să trimită agenți special pregătiți din exterior.

Ce este o „bombă murdară” și cât de periculoasă poate fi

O „bombă murdară” nu este o armă nucleară propriu-zisă. Spre deosebire de o bombă atomică, aceasta nu produce o reacție nucleară în lanț, ci utilizează explozibili convenționali pentru a dispersa materiale radioactive.

Un asemenea dispozitiv poate provoca victime prin explozia inițială și poate contamina zone din apropiere, generând perturbări majore, operațiuni de decontaminare și panică.

Amploarea contaminării și riscurile pentru populație depind de tipul și cantitatea materialului radioactiv, de condițiile meteorologice și de caracteristicile exploziei.

Unul dintre oficialii citați de CNN a descris un asemenea dispozitiv drept o „armă a terorii, nu o armă de precizie”.

Experții subliniază că dificultatea principală în realizarea unei bombe murdare constă în obținerea materialelor radioactive, nu în fabricarea componentei explozive convenționale.

Un ministru al lui Trump, mutat într-o locuință militară după amenințări iraniene

Îngrijorările privind securitatea oficialilor americani au determinat deja adoptarea unor măsuri speciale.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a fost mutat săptămâna trecută din locuința sa din Washington într-o unitate rezidențială militară, în urma unor amenințări atribuite Iranului, potrivit CNN.

Informația a fost relatată și de Reuters, care a precizat că gravitatea exactă a amenințărilor nu este cunoscută.

Iranul a fost acuzat anterior de autoritățile americane că a organizat comploturi împotriva unor actuali sau foști oficiali ai Statelor Unite, inclusiv un presupus plan de asasinare a lui Donald Trump în 2024.

Până recent, aceste operațiuni ar fi vizat în special oficiali americani aflați în deplasări în străinătate. Noile informații sugerează că serviciile iraniene analizează inclusiv posibilitatea unor atacuri pe teritoriul Statelor Unite.

Iranul ar putea utiliza arme chimice și împotriva militarilor americani

În paralel, serviciile de informații americane analizează indicii potrivit cărora Iranul ar putea recurge la arme chimice împotriva trupelor americane staționate în Orientul Mijlociu.

Mai mulți oficiali au avertizat că unele unități militare nu dispun de echipamente de protecție sau de pregătirea necesară pentru a răspunde unui asemenea atac.

Autoritățile au început să analizeze măsuri suplimentare de protecție pentru personalul diplomatic și pentru agenții de informații americani din regiune.

Un acord de pace încă departe în războiul din Iran

Washingtonul și Teheranul nu au ajuns la un acord privind încetarea ostilităților, ridicarea blocadei americane și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Președintele Donald Trump declara săptămâna trecută că războiul s-ar putea încheia „destul de curând”, însă noile avertismente ale serviciilor de informații arată cât de fragilă rămâne situația de securitate.

Facțiuni radicale din interiorul regimului iranian ar putea încerca să saboteze negocierile prin acțiuni care să provoace o nouă escaladare militară.

Iranul respinge acuzațiile privind armele chimice

Misiunea permanentă a Iranului la Organizația Națiunilor Unite a respins acuzațiile privind posibila utilizare a armelor chimice.

Într-un comunicat transmis CNN, reprezentanții Teheranului au declarat că Iranul consideră folosirea armelor chimice, indiferent de circumstanțe, drept complet ilegitimă și respinge categoric acuzațiile pe care le califică drept false și fabricate.