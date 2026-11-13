Guvernul Franței avertizează asupra unei posibile „ingerințe străine” în spatele valului de alerte cu bombă din Europa

„În ceea ce privește amenințările cu bombă în aviația civilă, observăm, de asemenea, o posibilitate foarte clară de ingerință străină”, a spus Nunez, vineri, citat de Le Figaro.

Rusia, indicată drept posibilă sursa campaniei

În spatele acestor manevre s-ar putea afla „Rusia, și posibil alte țări, care vor să ne destabilizeze și organizează campanii”, a mai spus ministrul francez.

Acesta a mai punctat că în urma valului de alerte au fost declanșate anchete în cadrul instituțiilor europene și s-a accentuat schimbul de informații dintre serviciile de spionaj.

„Cel mai recent val de amenințări cu bombă în aviația civilă a afectat multe țări europene, motiv pentru care avem serioase rezerve. Sunt în desfășurare anchete, în special în colaborare cu organisme europene precum Europol, iar serviciile de informații fac schimb de numeroase date pentru a încerca să identifice sursa acestor amenințări cu bombă, care sunt, în mod evident, coordonate”, a declarat Nunez.

Ministrul a explicat că alertele false cu bombă apar adesea în valuri, existând perioade în care autoritățile primesc un număr ridicat de astfel de sesizări. „Majoritatea sunt, în realitate, false. Cu toate acestea, le tratăm cu seriozitate”, a mai spus ministrul.

Școli și zboruri comerciale, țintele alertelor

Declarațiile vin după o nouă serie de incidente înregistrate în mai multe state europene. Miercuri, școlile din Italia, Irlanda și Regatul Unit au fost vizate de amenințări false cu bombă, iar joi trei școli din Franța au primit alerte similare.

De asemenea, zeci de zboruri comerciale din Europa, inclusiv din România au u fost vizate de astfel de amenințări, ceea ce a dus la devieri de aeronave, escortări cu avioane de vânătoare, evacuări și verificări.