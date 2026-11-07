Alerte cu bombă în spațiul aerian francez. Patru avioane, deviate de la ruta inițială și obligate să aterizeze

După aterizare, aeronavele au fost supuse verificărilor de securitate efectuate de echipe specializate în depistarea explozibililor. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor mesajelor de amenințare.

Patru aeronave care survolau Franța au fost deviate de la traseele lor vineri, după ce autoritățile au primit alerte cu bombă. Trei au aterizat pe aeroportul Orly, din apropierea Parisului, iar a patra la Bordeaux. Toate au ajuns la sol fără incidente, a anunțat Guvernul francez, citat de Europe 1 .

Avioanele nu aveau Franța ca destinație

Cele patru aeronave traversau teritoriul francez în drum spre alte destinații. Guvernul nu a comunicat numele companiilor aeriene, numărul pasagerilor sau aeroporturile către care se îndreptau.

Amenințări similare au determinat intervenția autorităților aeronautice și militare din numeroase țări europene. Unele avioane au fost escortate de aeronave de luptă, iar altele au fost obligate să aterizeze pe aeroporturi diferite de cele programate.

Zeci de zboruri amenințate în Europa

Alertele au început să se înmulțească de marți. Până joi, aproape 30 de zboruri primiseră amenințări cu bombă, iar vineri au fost raportate noi incidente în mai multe țări.

Un avion Aer Lingus care zbura de la Dublin la Roma, cu 157 de persoane la bord, a fost deviat joi către baza militară Évreux, din Franța. Aeronava a fost escortată de avioane de luptă franceze, dar verificările geniștilor nu au dus la descoperirea unor explozibili.

Deoarece a refuzat inițial să aterizeze la baza militară, preferând un aeroport civil, pilotul aeronavei este cercetat de procurorii francezi.

Alerte cu bombă pe aeroporturile europene

Joi, un avion Wizz Air sosit de la Milano a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă din București, unde autoritățile au instituit o celulă de criză din cauza unei amenințări cu bombă. Cei 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului au fost debarcați, iar geniștii Serviciului Român de Informații (SRI) au verificat aeronava. Alerta s-a dovedit falsă.

Tot joi, un avion KLM care efectua un zbor spre Tel Aviv, cu escală la București, a primit o amenințare similară. Piloții au solicitat verificarea aeronavei, iar SRI a confirmat că nu au fost găsite dispozitive explozive.

Vineri, o cursă TAROM de la Praga la București a primit o amenințare cu bombă, dar avionul a aterizat la destinația programată. Autoritățile aeroportuare au confirmat că alerta a fost falsă.

În spațiul aerian al Ungariei, trei aeronave de pasageri care primiseră amenințări cu bombă au fost escortate de avioane de luptă ungare. Una zbura de la Bruxelles la Sofia, iar celelalte două de la Praga spre București și Cipru. După ce ultimele două aeronave au intrat în spațiul aerian românesc, NATO a ordonat și patrularea spațiului aerian din apropierea graniței dintre Ungaria și România.

În Cehia, poliția a înregistrat, tot vineri, amenințări pentru nouă zboruri care plecau de pe aeroportul din Praga sau urmau să aterizeze acolo. Un avion Wizz Air care zbura de la Praga la Roma a fost deviat către Veneția. Pasagerii au fost evacuați, dar geniștii nu au descoperit explozibili.

În Bulgaria, trei aeronave Ryanair care se îndreptau spre Sofia au fost escortate joi de avioane militare. Două au aterizat în capitala bulgară, iar cea de-a treia, plecată de la Londra, a fost deviată către Plovdiv. Nici în aceste cazuri nu au fost găsite dispozitive explozive.

Și în Italia, Polonia, Danemarca și Spania au fost raportate amenințări. La Madrid, mai multe aeronave au fost oprite pentru verificări, iar pasagerii au fost debarcați. În Polonia, un avion LOT care urma să decoleze spre Paris a fost oprit înainte de decolare, iar pasagerii au fost transferați într-o altă aeronavă.

Amenințările, semnate în numele unei grupări extremiste ruse

Mai multe mesaje trimise aeroporturilor din Roma și Sofia au fost semnate în numele „Luptătorilor Statului Masculin”, o mișcare extremistă rusă, interzisă în Rusia. Legătura dintre autorii amenințărilor și această organizație nu a fost confirmată.

Unul dintre mesajele trimise în Italia susținea că la bordul unor avioane sosite din Helsinki și Dublin fuseseră amplasate dispozitive explozive care urmau să detoneze în 60 de minute.

Fondatorul mișcării, Vladislav Pozdniakov, a negat orice implicare, potrivit Reuters.

Vineri, televiziuni din Irlanda și Bulgaria au primit alte mesaje de amenințare, semnate de o persoană care folosea numele „Mihail Andropov”. Sediul televiziunii publice irlandeze RTÉ a fost evacuat temporar.

Autoritățile nu au identificat până acum persoanele care au trimis amenințările.