Prima pagină » Social » Acces automatizat și parcare gratuită pentru persoanele cu mobilitate redusă la aeroporturile Henri Coandă și Băneasa

Acces automatizat și parcare gratuită pentru persoanele cu mobilitate redusă la aeroporturile Henri Coandă și Băneasa

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a introdus un sistem de acces automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa, destinat autovehiculelor care transportă persoane cu mobilitate redusă și care dețin o legitimație valabilă.
Acces automatizat și parcare gratuită pentru persoanele cu mobilitate redusă la aeroporturile Henri Coandă și Băneasa
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
14 oct. 2026, 10:37, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noul sistem permite intrarea în parcări fără emiterea unui tichet și fără plata tarifului, prin recunoașterea automată a numărului de înmatriculare.

La intrarea în parcare, camerele identifică numărul de înmatriculare și verifică dacă acesta este înregistrat în baza de date. Dacă informațiile sunt valide, bariera se deschide automat, fără alte formalități.

Cum se poate obține accesul automatizat

Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele eligibile sau reprezentanții acestora trebuie să trimită un e-mail la adresa [email protected], cu următoarele informații: numele și prenumele beneficiarului sau ale reprezentantului legal, datele legitimației pentru persoanele cu mobilitate redusă, numărul de înmatriculare al autovehiculului și datele de contact.

Legitimația trebuie afișată în original, într-un loc vizibil, în partea din față a autovehiculului, pe întreaga durată a utilizării parcării.

De asemenea, orice schimbare a numărului de înmatriculare sau prelungire a valabilității legitimației trebuie comunicată CNAB cu cel puțin 48 de ore înainte, pentru actualizarea informațiilor din sistem.

În situațiile în care numărul de înmatriculare nu este recunoscut automat, șoferii pot utiliza interfonul de la barieră. Personalul responsabil va verifica documentele și va autoriza accesul pe loc.

Potrivit CNAB, noul sistem are ca scop reducerea formalităților și facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă în parcările celor două aeroporturi din București.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
La 4 ani de la divorțul de Gerard Pique, Shakira se iubește cu un baschetbalist
GSP.ro
Propunere fără precedent la Metrorex: fără cumetrii la negocierile de salarii. Membrii Consiliului de Administrație care au rude în subteran ar urma să fie excluși din comisiile care lucrează la Contractul Colectiv de Muncă
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Cei 4 piloni ai planului SUA-Europa pentru pace în Ucraina. Cum ar putea fi convinse Moscova și Kievul
Libertatea
Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Cuvioasa Parascheva. Rostește-o astăzi și vei avea parte de noroc și liniște sufletească
CSID
Dacia Striker poate fi comandată și în România! Cât costă rivalul pentru Škoda Octavia Combi?
Promotor