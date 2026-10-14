Acces automatizat și parcare gratuită pentru persoanele cu mobilitate redusă la aeroporturile Henri Coandă și Băneasa

Noul sistem permite intrarea în parcări fără emiterea unui tichet și fără plata tarifului, prin recunoașterea automată a numărului de înmatriculare.

La intrarea în parcare, camerele identifică numărul de înmatriculare și verifică dacă acesta este înregistrat în baza de date. Dacă informațiile sunt valide, bariera se deschide automat, fără alte formalități.

Cum se poate obține accesul automatizat

Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele eligibile sau reprezentanții acestora trebuie să trimită un e-mail la adresa [email protected], cu următoarele informații: numele și prenumele beneficiarului sau ale reprezentantului legal, datele legitimației pentru persoanele cu mobilitate redusă, numărul de înmatriculare al autovehiculului și datele de contact.

Legitimația trebuie afișată în original, într-un loc vizibil, în partea din față a autovehiculului, pe întreaga durată a utilizării parcării.

De asemenea, orice schimbare a numărului de înmatriculare sau prelungire a valabilității legitimației trebuie comunicată CNAB cu cel puțin 48 de ore înainte, pentru actualizarea informațiilor din sistem.

În situațiile în care numărul de înmatriculare nu este recunoscut automat, șoferii pot utiliza interfonul de la barieră. Personalul responsabil va verifica documentele și va autoriza accesul pe loc.

Potrivit CNAB, noul sistem are ca scop reducerea formalităților și facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă în parcările celor două aeroporturi din București.