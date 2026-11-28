Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis sâmbătă, 28 noiembrie, un mesaj aniversar în care a vorbit despre istoria Bucovinei, tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor și importanța implicării oamenilor în dezvoltarea județului.

„Avem o istorie de care suntem mândri, tradiții pe care le păstrăm de generații și locuri pe care oameni din întreaga lume vin să le descopere. Dar cea mai mare bogăție a Bucovinei rămân oamenii ei”, a transmis Gheorghe Șoldan.

„Bucovina, te iubesc”

Dincolo de evocarea trecutului, Gheorghe Șoldan a vorbit și despre viitorul Bucovinei și despre nevoia de a le oferi tinerilor mai multe motive să rămână în locurile în care s-au născut.

„Să le lăsăm copiilor noștri un județ mai prosper, cu mai multe oportunități, în care să își dorească să rămână și să își construiască viitorul”, a scris acesta.

Imagini din Bucovina, pe fundalul refrenului „Bucovina, te iubesc”, completează mesajul aniversar, care se încheie cu o urare adresată tuturor celor care poartă în suflet această regiune.

„La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, dragi bucovineni, oriunde v-ați afla!”

Cum este sărbătorită Ziua Bucovinei la Suceava

Manifestările aniversare au început sâmbătă dimineața, la Suceava, cu depunerea de coroane de flori la bustul lui Iancu Flondor, unul dintre principalii artizani ai Unirii Bucovinei cu România.

Programul zilei include și sfințirea Palatului Administrativ din Suceava, clădire istorică restaurată, grav avariată de incendiul din martie 2021.

În centrul orașului sunt programate deschiderea Târgului Meșterilor Populari, concerte și spectacole folclorice, la care participă și reprezentanți ai comunităților germană, lipovenească, poloneză și ucraineană.

Unirea Bucovinei cu România, moment istoric al anului 1918

În urmă cu 108 ani, Congresul General al Bucovinei, întrunit la Cernăuți, a votat în unanimitate unirea necondiționată a Bucovinei cu Regatul României.

Bucovina se afla sub stăpânire habsburgică din 1775. Unirea cu România a avut loc cu doar trei zile înaintea Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918.

Din 2015, data de 28 noiembrie este sărbătorită oficial în România ca Ziua Bucovinei, prin Legea nr. 250/2015.