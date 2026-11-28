„Cea mai mare sărbătoare a Bucovinei. Împlinirea visului de aur” – acesta era titlul care domina prima pagină a ziarului „Glasul Bucovinei” de a doua zi.

Ediția, păstrată până în zilele noastre, surprinde entuziasmul unei generații care asistase la prăbușirea imperiilor europene și la formarea României Mari.

„Visul nostru de aur s-a împlinit. Părinţii noştri cari au murit de dorul acestui vis, de azi înainte vor găsi odihna cuvenită în pământul liber şi desrobit”, scria istoricul Ion Nistor în paginile publicației.

Astăzi, 28 noiembrie, România marchează Ziua Bucovinei, sărbătoare instituită oficial în 2015.

Cum a pierdut Moldova Bucovina în urmă cu două secole și jumătate

În 1774, profitând de contextul războiului ruso-turc și de slăbiciunea Imperiului Otoman, austriecii au ocupat partea de nord a Moldovei. La 7 mai 1775, printr-o convenție încheiată între Imperiul Otoman și cel Habsburgic, teritoriul a fost cedat oficial Vienei.

Moldova pierdea vechea sa capitală, Suceava, dar și Mănăstirea Putna, locul în care se află mormântul lui Ștefan cel Mare.

În timpul administrației austriece, Bucovina a cunoscut importante transformări demografice, economice și culturale. Provincia a devenit una dintre cele mai diverse regiuni ale imperiului, fiind locuită de români, ruteni, evrei, germani, polonezi și maghiari.

Cernăuțiul s-a dezvoltat într-un important centru cultural al Europei Centrale. În 1875, aici a fost inaugurată o universitate cu predare în limba germană.

Toamna anului 1918. Un imperiu se prăbușea

Înfrângerea Puterilor Centrale în Primul Război Mondial a accelerat destrămarea Imperiului Austro-Ungar.

La 16 octombrie 1918, împăratul austo-ungar Carol I de Habsburg publica manifestul „Către popoarele mele credincioase”, prin care încerca să salveze monarhia prin reorganizarea acesteia pe baze federale.

Era însă prea târziu. Popoarele imperiului își revendicau deja dreptul de a-și decide singure viitorul.

Situația Bucovinei era complicată și de revendicările mișcării naționale ucrainene, care urmărea integrarea părții de nord-vest a provinciei într-un stat ucrainean.

La 27 octombrie 1918, reprezentanții românilor bucovineni s-au întrunit la Cernăuți și au decis constituirea unui Consiliu Național Român, susținând unirea cu celelalte teritorii românești.

Pe fondul vidului de putere și al tensiunilor din provincie, liderii românilor bucovineni au solicitat sprijinul armatei române.

La 11 noiembrie 1918, trupele conduse de generalul Iacob Zadik au intrat în Cernăuți. În aceeași zi, în Europa de Vest intra în vigoare armistițiul care punea capăt luptelor Primului Război Mondial.

Ziarul care a militat pentru Unirea Bucovinei

Un rol important în pregătirea Unirii l-a avut presa românească.

La 22 octombrie 1918 apărea primul număr al publicației „Glasul Bucovinei”, înființată de un grup de intelectuali români, printre care Sextil Pușcariu, Vasile Bodnărescu, Alecu Procopovici și Radu Sbiera.

Articolul-program, intitulat „Ce vrem?”, începea cu o constatare care surprindea viteza cu care se desfășurau evenimentele în Europa: „Evenimentele se precipită”.

Semnatarii editorialului cereau dreptul românilor bucovineni de a-și decide singuri destinul, fără a mai depinde de autoritățile imperiale.

„Nu mai vrem: să cerşim de la nimeni drepturile care ni se cuvin”, se preciza în textul publicat cu puțin peste o lună înainte de Unire.

Ziarul avea să devină una dintre principalele platforme ale mișcării unioniste din Bucovina.

28 noiembrie 1918. Ce s-a întâmplat în sala în care s-a decis Unirea

Congresul General al Bucovinei și-a început lucrările la ora 11:00, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți.

Potrivit procesului-verbal al ședinței, la Congres au participat 100 de delegați:

74 de reprezentanți ai Consiliului Național Român;

13 reprezentanți ai unor comunități ucrainene;

șapte reprezentanți ai germanilor;

șase reprezentanți ai polonezilor.

La eveniment au asistat și reprezentanți ai armatei române, ai Basarabiei și ai românilor transilvăneni.

Iancu Flondor, una dintre personalitățile centrale ale mișcării unioniste, a dat citire moțiunii prin care se proclama:

„Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul României”.

Documentul amintea de vechea capitală a Moldovei, de mormintele domnitorilor de la Putna, Rădăuți și Sucevița și de legăturile istorice dintre Bucovina și restul teritoriilor românești.

Moțiunea a fost adoptată în unanimitate de delegații prezenți.

Procesul-verbal al Congresului consemnează aplauzele îndelungate care au urmat citirii documentului.

Entuziasmul a cuprins și străzile Cernăuțiului. Fotografii păstrate până astăzi îi arată pe locuitorii orașului prinși în Hora Unirii.

Ce scriau ziarele românești în zilele Unirii

Pe 29 noiembrie 1918, numărul 14 al publicației „Glasul Bucovinei” cuprindea mai multe articole dedicate momentului istoric.

Unul dintre acestea, semnat de Grigorie Cazacliu, purta titlul „Două zile Mari – 27 Martie și 15 Noemvrie ( n.r în perioada respectivă România nu trecuse la calendarul nou)”

Cele două date, consemnate după calendarul vechi, marcau unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România.

Istoricul Ion Nistor publica, la rândul său, articolul „Cea mai mare sărbătoare a Bucovinei. Împlinirea visului de aur”.

În paginile ziarelor „Glasul Bucovinei” și „Mișcarea” era publicată și rezoluția Congresului General, astfel încât cititorii să poată afla formularea exactă a documentului prin care provincia se unea cu România.

Evenimentul era reflectat și în publicația „Viitorul”, în contextul eforturilor pentru întregirea statului român.

Mesajul venit din Franța

Un alt document interesant se regăsește în ediția din 28 noiembrie 1918 a ziarului „Glasul Bucovinei”.

Publicația reproducea o telegramă a premierului francez Georges Clemenceau, adresată lui Ion I.C. Brătianu, în care liderul Franței felicita România pentru întregirea sa.

Sprijinul marilor puteri aliate avea să fie esențial pentru recunoașterea internațională a noilor granițe ale României.

După adoptarea moțiunii de Unire, o delegație din care făceau parte Iancu Flondor, Ion Nistor și mitropolitul Vladimir de Repta a plecat spre Iași pentru a-i înmâna regelui Ferdinand actul adoptat la Cernăuți.

Trei zile mai târziu, la Alba Iulia, avea să se scrie istorie

Basarabia votase unirea cu România la 27 martie 1918. Pe 28 noiembrie urma Bucovina, iar la 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia avea să hotărască unirea Transilvaniei cu România.

Unirea Bucovinei a fost recunoscută internațional prin Tratatul de la Saint-Germain-en-Laye, semnat la 10 septembrie 1919.

La 31 decembrie 1919, Parlamentul României a ratificat actul Unirii.

Visul care avea să fie destrămat după mai puțin de 22 de ani

Bucovina avea să rămână în întregime în componența României mai puțin de 22 de ani.

La 26 iunie 1940, Uniunea Sovietică a transmis României un ultimatum prin care solicita cedarea Basarabiei și a nordului Bucovinei.

Nordul Bucovinei nu fusese menționat explicit nici măcar în protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, încheiat în august 1939 între Germania nazistă și Uniunea Sovietică.

La 28 iunie 1940, trupele sovietice au intrat în Cernăuți.

România a recuperat temporar teritoriul în 1941, însă acesta a fost ocupat din nou de sovietici în 1944. Tratatul de Pace de la Paris din 1947 a confirmat noua frontieră.

După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, nordul Bucovinei a rămas în componența Ucrainei independente.

Astăzi, Bucovina istorică se întinde pe teritoriul a două state, România și Ucraina. Palatul Mitropolitan din Cernăuți, în care s-a votat Unirea în 1918, găzduiește Universitatea Națională din Cernăuți și face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

FOTO: Arhivă Muzeu Virtual al Unirii