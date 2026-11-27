Iluminarea Palatului Parlamentului în culorile drapelului național a devenit o tradiție de 1 Decembrie.

Și în acest an, fațada principală a clădirii, dinspre Piața Constituției, va fi iluminată în roșu, galben și albastru, marți, între orele 18.00 și 23.00, a anunțat vineri Camera Deputaților.

Inițiativa aparține grupului parlamentar al PSD și face parte din seria manifestărilor festive dedicate Zilei Naționale a României și împlinirii a 108 ani de la Marea Unire.

Pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, Marea Adunare Națională a adoptat rezoluția prin care a fost proclamată unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Data de 1 Decembrie a devenit oficial Ziua Națională a României în 1990.