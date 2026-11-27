Postul Crăciunului 2026, început pe 15 noiembrie, intră în perioada cu cele mai multe zile consecutive în care credincioșii pot consuma pește.

Potrivit calendarului bisericesc, între 28 noiembrie și 1 decembrie inclusiv, credincioșii beneficiază zilnic de dezlegare la pește, ca urmare a suprapunerii rânduielilor obișnuite de weekend cu mai multe sărbători religioase importante.

Patru zile la rând cu dezlegare la pește, începând de sâmbătă

Cele patru zile consecutive în care credincioșii pot consuma pește sunt:

Sâmbătă, 28 noiembrie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cunoscut drept Arsenie Boca;

Duminică, 29 noiembrie – dezlegare la pește potrivit rânduielilor obișnuite ale postului;

Luni, 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna;

Marți, 1 decembrie – Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

După cele patru zile consecutive, credincioșii vor avea din nou dezlegare la pește joi, 3 decembrie. Astfel, în intervalul de șase zile cuprins între 28 noiembrie și 3 decembrie, peștele poate fi consumat în cinci dintre acestea.

De ce este dezlegare la pește de Ziua Națională a României

Deși ziua de 1 decembrie coincide cu sărbătoarea națională a României, motivul dezlegării la pește este unul religios.

În această zi, Biserica Ortodoxă Română o pomenește pe Sfânta Anastasia Șaguna, una dintre cele 16 femei cu viață sfântă canonizate de Sfântul Sinod în 2025.

Anastasia Șaguna a trăit între anii 1785 și 1836 și a fost mama mitropolitului Andrei Șaguna, una dintre cele mai importante personalități din istoria Bisericii Ortodoxe și a românilor din Transilvania.

Data pomenirii sale a fost stabilită pe 1 decembrie, imediat după ziua în care este sărbătorit fiul său.

Câte zile cu dezlegare la pește mai sunt până la Crăciun. Calendarul complet

În total, Postul Crăciunului 2026 cuprinde 14 zile cu dezlegare la pește, potrivit Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române.

Dintre acestea, 11 urmează în perioada rămasă până la Crăciun.

În noiembrie:

28 noiembrie, sâmbătă;

29 noiembrie, duminică;

30 noiembrie, luni.

În decembrie:

1 decembrie, marți – Sfânta Anastasia Șaguna;

3 decembrie, joi – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani;

5 decembrie, sâmbătă – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit;

6 decembrie, duminică – Sfântul Nicolae;

7 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Filofteia;

12 decembrie, sâmbătă – Sfântul Ierarh Spiridon;

13 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Dosoftei;

19 decembrie, sâmbătă – Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești.

Ce pot mânca românii în zilele cu dezlegare la pește

Dezlegarea la pește nu înseamnă întreruperea postului. Credincioșii pot consuma pește și preparate din pește, precum și alimente vegetale, fiind permise și untdelemnul și vinul, potrivit rânduielilor bisericești.

Carnea, laptele, brânzeturile, ouăle și celelalte produse alimentare de origine animală care nu fac obiectul dezlegării rămân excluse.

Postul Crăciunului este considerat mai ușor din punct de vedere alimentar decât Postul Paștelui, datorită numărului mai mare de zile cu dezlegare la pește.

Durata de 40 de zile a Postului Nașterii Domnului a fost uniformizată în anul 1166, în cadrul unui sinod desfășurat la Constantinopol.

Când devine mai aspru Postul Crăciunului 2026

Ultima zi cu dezlegare la pește din acest an va fi sâmbătă, 19 decembrie.

Începând de duminică, 20 decembrie, și până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, calendarul ortodox nu mai prevede nicio dezlegare la pește.

Ajunul Crăciunului este, în mod tradițional, o zi de post mai aspru.

Postul se încheie pe 24 decembrie, iar vineri, 25 decembrie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Domnului.