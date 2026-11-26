MApN prezintă o parte din tehnica militară ce va lua parte la Parada Militară Națională de 1 Decembrie. Ce vehicule își vor face apariția

Ministerul Apărării Naționale a publicat joi mai multe imagini cu câteva dintre vehiculele ce vor lua parte la Parada Militară Națională de 1 Decembrie 2026. Ce a pregătit MApN pentru Ziua Națională.