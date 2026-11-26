Ministerul Apărării Naționale a postat joi, pe contul oficial de Facebook, mai multe imagini cu o parte din tehnica militară ce va fi prezentă în acest an la Parada Militară Națională de 1 Decembrie.
Potrivit MApN, la paradă vor participa, printre altele, vehiculele JLTV și Polaris DAGOR, URO VAMTAC cu lansatoare SPIKE LR, ATBTU Cobra II, Piranha 5, lansatoarele HIMARS și Patriot, tancul Leclerc, obuzierul CAESAR, vehiculul blindat Griffon.
De asemenea, ministerul a precizat că publicul este invitat la antrenamentele ce au loc înainte de eveniment.
Acestea sunt programate la Arcul de Triumf, pe 28 și 30 noiembrie.