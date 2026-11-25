Invitat miercuri seara la Europa FM, ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a explicat motivele pentru care a dispus verificarea contractelor de achiziții militare finanțate prin programul SAFE, prin care România beneficiază de împrumuturi în valoare de 16,68 miliarde de euro.

Ministrul a răspuns și afirmațiilor fostului șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, care susținea că deciziile privind alegerea furnizorilor de echipamente militare au aparținut Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), Cancelaria având rolul de a centraliza informațiile.

„Acum, aș putea să nu fiu chiar de acord cu domnul Jurca. Nu-mi place să se fugă de răspundere, pentru că este legea cea care spune că negociatorul-șef în zona SAFE-ului este cancelarul”, a declarat Radu Oprea.

Ministrul a precizat că la nivelul Cancelariei prim-ministrului funcționează un grup de lucru responsabil de acest program, care își continuă activitatea și sub noua conducere a instituției.

„Am văzut contractele și am simțit nevoia unei expertize”

Radu Oprea a explicat că, având în vedere volumul mare de documente, a considerat necesară o verificare de specialitate. Ministrul a amintit că și-a asumat în fața comisiilor parlamentare de apărare angajamentul de a asigura transparența procesului de achiziție.

„Am văzut contractele și am simțit nevoia unei expertize, aceea a Corpului de Control”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Oprea, verificările urmăresc să stabilească dacă specificațiile tehnice ale echipamentelor contractate corespund cerințelor formulate de structurile Armatei României și dacă prețurile de achiziție sunt în concordanță cu cele practicate pe piață.

„Am spus atunci, fără să fiu acuzator, am citit din lege faptul că decizia s-a luat la Cancelaria prim-ministrului, în acest colectiv”, a adăugat ministrul social-democrat.

Radu Oprea a anunțat încă de la sfârșitul lunii octombrie trimiterea Corpului de Control la Direcția Generală pentru Armamente (DGArm), structura Ministerului Apărării Naționale care gestionează achizițiile de echipamente militare.

Oprea critică lipsa de transparență în negocierile pentru SAFE

Întrebat dacă vreunul dintre furnizorii de echipamente militare a fost favorizat, Radu Oprea a răspuns: „Asta nu știu”.

Ministrul a precizat că nu are suspiciuni privind favorizarea unei anumite companii, însă consideră că o mai mare transparență în procesul de negociere ar fi putut evita controversele publice în care au ajuns să fie implicate inclusiv companii cu reputație internațională, listate la bursă.

„Nu face bine nimănui, nu face bine reputației României, nu face bine nevoii României de a atrage investiții străine”, a declarat ministrul.

Ce rol a avut CSAT în aprobarea achizițiilor militare

Ministrul Apărării a explicat că membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) aprobă propunerile de achiziții militare, fără să analizeze în detaliu caracteristicile tehnice ale echipamentelor.

„Nu cred că CSAT-ul a făcut vreodată vreo analiză asupra specificațiilor tehnice. Cred că a aprobat niște propuneri care au fost făcute de către un grup de lucru care ar fi trebuit să știe foarte clar ce e de făcut”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă anumite cerințe tehnice au fost stabilite în favoarea unor furnizori, Radu Oprea a precizat că se referă strict la nivelul de detaliu tehnic pe care membrii CSAT trebuie să îl aibă în vedere atunci când aprobă proiectele de achiziții militare.

„Nu, nu spun acest lucru, nicidecum n-am spus acest lucru”, a răspuns ministrul.

Oprea a precizat că toate programele de achiziții propuse de Ministerul Apărării Naționale spre finanțare prin SAFE au fost aprobate de CSAT. Acestea fac parte din planul de înzestrare al Armatei României și răspund nevoilor de dotare ale forțelor terestre, aeriene și navale.

Ministrul nu exclude sesizarea Parchetului

Radu Oprea a precizat că va sesiza instituțiile competente dacă rezultatele verificărilor efectuate de Corpul de Control vor justifica un asemenea demers, însă speră ca acesta să nu fie necesar.

„Eu sper să nu fie cazul de așa ceva, sper că deciziile care au fost luate în competența Ministerului Apărării Naționale și a DGArm-ului să fie corecte, pentru că negocierea ofertelor nu s-a produs în MApN, lucrul acesta l-am spus”, a declarat ministrul.

Responsabilitățile Cancelariei premierului în programul SAFE

Implementarea programului SAFE în România este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 62 din 20 noiembrie 2025, modificată și completată prin OUG nr. 21/2026.

Actul normativ stabilește că responsabilitatea coordonării generale a planului de investiții revine Cancelariei prim-ministrului, care are atribuții inclusiv în negocierea cooperării cu alte state eligibile și cu potențialii furnizori.

Ministerul Apărării Naționale transmite Cancelariei premierului și Ministerului Economiei cerințele operaționale aferente fiecărui proiect de achiziții militare, precum și lista potențialilor furnizori.

Grupul de lucru interinstituțional constituit pentru implementarea programului este condus de șeful Cancelariei premierului și include reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai ministerelor implicate și ai Serviciului Român de Informații.

În centrul controverselor, contractele de 5,7 miliarde de euro cu Rheinmetall

Contractele atribuite grupului german Rheinmetall la 29 mai 2026, prin programul SAFE, în valoare totală de 5,7 miliarde de euro, au generat controverse privind ponderea producției de echipamente militare în România.

Într-un răspuns transmis în noiembrie postului Antena 3 CNN, Ministerul Economiei a indicat procente de producție în România cuprinse între 15% și 40%, în funcție de tipul echipamentelor militare și de etapele contractuale.

Anterior, Radu Miruță, la acea vreme ministru interimar al Apărării, declarase că 60% din sumele cheltuite prin SAFE ar trebui să susțină producția din România.

Mihai Jurca a contestat interpretarea acestor cifre, explicând că procentul de producție fizică nu trebuie confundat cu valoarea componentelor realizate în România. Potrivit fostului șef al Cancelariei premierului, instituția pe care a condus-o a centralizat informațiile transmise de Ministerul Apărării, iar alegerea furnizorilor a fost aprobată de CSAT și ulterior de comisiile parlamentare de apărare.

România, a doua cea mai mare alocare prin SAFE din Uniunea Europeană

SAFE (Security Action for Europe – Acțiunea pentru securitatea Europei), un instrument financiar al Uniunii Europene, dispune de un buget total de 150 de miliarde de euro, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.

România beneficiază de un împrumut de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare finanțare aprobată prin acest program, după Polonia.

Împrumuturile acordate prin SAFE au o perioadă de rambursare de până la 45 de ani. Fondurile sunt destinate achizițiilor de echipamente militare și dezvoltării industriei de apărare.