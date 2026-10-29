Bulgaria cumpără 32 de rachete pentru navele sale militare. Franța și Danemarca, implicate în proiect

Investițiile vizează inclusiv protecția împotriva dronelor, într-o regiune de importanță strategică pentru România și NATO, potrivit postului public de radio BNR.

Bulgaria se alătură unei inițiative internaționale pentru combaterea dronelor

Guvernul de la Sofia a aprobat participarea Bulgariei la un proiect internațional destinat dezvoltării capacităților de apărare antiaeriană împotriva amenințărilor care operează la altitudini reduse.

Inițiativa urmărește îmbunătățirea sistemelor de detectare și neutralizare a unor astfel de amenințări, cu accent pe dezvoltarea și utilizarea unor soluții mai eficiente împotriva dronelor.

Decizia reflectă interesul autorităților bulgare pentru consolidarea protecției spațiului aerian, în condițiile în care aeronavele fără pilot reprezintă o provocare tot mai importantă pentru sistemele moderne de apărare.

Anunțul guvernului bulgar nu precizează valoarea investițiilor, statele participante sau calendarul implementării acestei inițiative.

32 de rachete antiaeriene pentru navele militare bulgare

Separat, Executivul de la Sofia a autorizat participarea țării la un acord de achiziție comună de rachete sol-aer, derulat în cooperare cu Franța și Danemarca.

Potrivit informațiilor publicate de Radio Bulgaria, proiectul prevede livrarea a 32 de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană instalate la bordul navelor de patrulare multifuncționale ale Marinei Militare bulgare.

Noile echipamente vor contribui la întărirea capacității acestor nave de a răspunde amenințărilor aeriene, inclusiv în cadrul misiunilor de supraveghere și protecție a spațiului maritim.

Autoritățile nu au comunicat tipul rachetelor care urmează să fie achiziționate și nici valoarea contractului.

Achiziția va fi finanțată prin programul european SAFE

Finanțarea proiectului va fi asigurată prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinat sprijinirii investițiilor în apărare și consolidării capacităților militare ale statelor membre.

Mecanismul european încurajează inclusiv achizițiile comune de echipamente militare, astfel încât țările participante să își poată dezvolta capacitățile de apărare prin cooperare.

Participarea Bulgariei la acordul cu Franța și Danemarca reprezintă un exemplu al utilizării acestui instrument pentru modernizarea dotărilor militare.

Ce înseamnă decizia Bulgariei pentru securitatea Mării Negre

Cele două proiecte au relevanță pentru securitatea regiunii Mării Negre, unde Bulgaria și România sunt state membre ale NATO și ale Uniunii Europene.

Consolidarea apărării antiaeriene a navelor militare bulgare poate contribui la creșterea capacităților defensive disponibile în regiune, în timp ce cooperarea internațională împotriva dronelor se înscrie în eforturile mai ample de adaptare la noile amenințări.

Pentru România, inițiativele sunt relevante și prin prisma cooperării regionale în domeniul securității maritime și al protejării flancului estic al NATO.

Deocamdată, autoritățile de la Sofia au confirmat aprobarea participării la cele două proiecte, fără să anunțe termene concrete pentru livrarea rachetelor sau operaționalizarea noilor capacități antiaeriene.