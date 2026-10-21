Un nou scandal de corupție în Ucraina: prețuri dublate la dronele armatei

Procurorii anticorupție din Ucraina au finalizat ancheta privind cumpărarea unor drone destinate armatei, în 2023. Potrivit anchetatorilor, echipamentele au fost achiziționate la prețuri cu până la 90% mai mari decât cele de pe piață, provocând statului un prejudiciu de aproximativ 6 milioane de dolari (254 de milioane de hrivne).

Ancheta, desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) împreună cu Procuratura Specializată Anticorupție (SAP), vizează funcționari ai Serviciului de Comunicații Speciale, responsabil de achiziția dronelor pentru armată.

Cum funcționa schema de corupție

Potrivit anchetatorilor, funcționarii instituției au încheiat, în două etape, contracte pentru achiziționarea a 5.100 de drone de diferite modele, de la trei companii controlate de aceleași persoane.

Procurorii susțin că firmele câștigătoare erau stabilite dinainte și, pentru a crea impresia unei competiții reale, organizatorii schemei foloseau alte societăți comerciale care participau la selecție doar de formă. Aceștia au comis însă și greșeli banale, lăsând dovezi evidente ale modului în care erau aranjate contractele.

Într-unul dintre cazuri, funcționarii au trimis o solicitare de ofertă unei companii desemnate să câștige contractul, deși aceasta avea să fie înregistrată oficial abia câteva zile mai târziu.

Diferențele dintre prețurile reale ale dronelor și sumele plătite de stat erau transferate ulterior în conturile unor firme controlate de cei implicați în fraudă, unele aflate în străinătate.

Cinci persoane cercetate pentru deturnare de fonduri

Doi funcționari ai instituției de stat și trei reprezentanți ai unor companii private sunt cercetați în acest caz. Aceștia sunt acuzați de deturnare de fonduri prin abuz de funcție, în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de Codul penal ucrainean.

Ancheta a început cu descoperirea, în octombrie 2025, a unei scheme prin care au fost deturnate 90 de milioane de hrivne (aproximativ 2 milioane de dolari) din achizițiile unor drone folosite pentru supraveghere și recunoaștere, unele echipate cu camere termice, care permit observarea țintelor și pe timp de noapte.

Cercetările au scos la iveală alte nereguli, iar în august 2026 anchetatorii au anunțat că au fost deturnate încă 164 de milioane de hrivne (aproximativ 3,6 milioane de dolari), prin contractele pentru achiziția altor modele de drone.

Peste patru milioane de dolari, blocate în conturi din străinătate

În timpul cercetărilor, autoritățile ucrainene au blocat peste patru milioane de dolari în conturile unor companii din străinătate și au pus sechestru pe 17 milioane de hrivne din Ucraina.

Ancheta a fost finalizată, iar cele cinci persoane cercetate își pregătesc acum apărarea, înainte de trimiterea cazului în instanță.