Partidul Democrat, partid de opoziție în Mongolia, i-a acuzat pe liderii partidului de guvernământ, Partidul Popular Mongol, de corupție și clientelism.

„Partidul Democrat a spus că ar trebui să mă retrag din funcție pentru ca adevărul să poată fi stabilit”, a spus Khurelsukh Ukhnaa, potrivit presei locale citate de The Independent.

„Sunt de acord cu asta. Prin urmare, voi renunța la atribuțiile de președinte al Mongoliei. Voi fi investigat și onoarea mea va fi restabilită”, a adăugat acesta.

Ukhnaa, care a devenit președinte în 2021, a susținut că acuzațiile împotriva sa au fost folosite pentru a „defăima și insulta”, dar că va coopera în continuare cu anchetatorii.

Ministrul adjunct al Justiției și Afacerilor Interne din Mongolia, Munkh-Erdene Dembereltseren, și șeful secretariatului Cabinetului, Enkhbayar Battumur, care au fost și ei menționați în acuzații, au declarat marți că vor demisiona și ei.

Conform acuzațiilor, Ukhnaa s-a asigurat că un contract feroviar a fost atribuit în 2019 către Bodi International LLC, unul dintre cele mai mari conglomerate din țară, fără o licitație competitivă și că a primit bani sub formă de mită de la companie.

Opoziția susține că acesta a beneficiat financiar de pe urma proiectului feroviar în valoare de 25 de milioane de dolari.

Luni, compania a negat într-un comunicat că ar fi plătit mită în numerar unor înalți oficiali guvernamentali și funcționari publici, Aceasta a transmis că acuzațiile sunt defăimătoare și că firma nu a făcut nimic greșit, potrivit sursei citate.

Potrivit legislației mongole, demisia președintelui trebuie aprobată de Marele Khural de Stat, parlamentul unicameral al țării, format din 126 de membri.

Se așteaptă ca organismul să se întrunească la sfârșitul acestei săptămâni pentru a vota demisia sa. Dacă va fi acceptată, președintele parlamentului va ocupa funcția de președinte interimar.