Accidentul s-a produs în jurul orei 8:45. Ministerul nu a precizat deocamdată cauza prăbușirii, notează Associated Press.
O comisie specială va investiga circumstanțele accidentului, potrivit comunicatului ministerului.
Pilotul, maiorul Goran Bulajic, era născut în 1973 și intrase în armată în 1996.
Presa locală sârbă a publicat fotografii cu epava în flăcări, precum și cu o ambulanță și mai multe mașini de poliție aflate în apropiere.
Srušio se vojni avion u njivama izmedju Nove i Stare Pazove.Nije poznato ima li nastradalih. https://t.co/gOupvG2LIp
— Milan Turanjanin (@MilanTuranjanin) November 17, 2026