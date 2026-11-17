Accident aviatic în Serbia: un avion militar s-a prăbușit pe un câmp. Pilotul a murit

Un avion militar MiG-29 s-a prăbușit marți dimineață pe un câmp din apropierea orașului Stara Pazova, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Belgrad, iar pilotul a murit, a anunțat Ministerul Apărării din Serbia.