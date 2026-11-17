Președintele Volodimir Zelenski a prezentat pe contul său de Telegram numeroase detalii despre atacul asupra podului dintre Crimeea și Rusia. Liderul Ucrainei a dezvăluit că a fost vorba despre o operațiune cu numeroase etape

„Acesta este rezultatul celei de-a șaptea etape a unei operațiuni care a fost implementată de câteva săptămâni, fiind concepută și coordonată de Serviciul de Securitate împreună cu Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Soldații noștri au distrus, etapă cu etapă, sistemele de apărare antiaeriană, radarele, mijloacele de război electronic și alte obiective identificate, pe drumul către ținta finală. Pentru aceasta au fost utilizate: Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, MICH 2000, Ruta, Palyanitsa, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo și R-360 Neptun”, a scris Volodimir Zelenski.

Ce arme au fost folosite în atacul nocturn

Președintele ucrainean a spus ce arme au fost folosite în atacul nocturn.

„Astăzi, în această etapă crucială, dronele Palyanitsa s-au remarcat prin lovirea cu precizie a secțiunii auto a podului, iar rachetele Neptun, dronele Ruta și FP-5 au lovit secțiunea feroviară. Cu ajutorul Flamingo, soldații noștri au efectuat o lovitură ghidată, iar comunicațiile au funcționat perfect până în ultimele secunde”, a mai scris președintele ucrainean pe contul său.

El a explicat de ce a elaborat armata ucraineană un atac atât de complex.

„Astăzi, fiecare poate vedea consecințele asupra principalului punct de tranzit militar de pe teritoriul Rusiei către peninsula ucraineană Crimeea. (…) Am oferit în mod repetat Rusiei măsuri de detensionare, dar am primit doar refuzuri categorice. Rusia atacă zilnic infrastructura noastră, inclusiv podurile, în Zaporojie, Dnipro, Kiev și în regiunea Odesa. Noi ne reconstruim infrastructura. Dar, în același timp, îi amintim Rusiei că războiul se va întoarce întotdeauna acolo de unde a început. Potențialul nostru de apărare este și va fi ridicat, și nu vom răspunde niciodată terorii împotriva orașelor și oamenilor noștri”, a precizat Volodimir Zelenski.

Atacul nocturn care i-a bulversat pe ruși

Podul Kerci a fost grav avariat în urma unui atac nocturn al ucrainenilor. Comentatorii de pe canalele rusești sunt îngrijorați de amploarea pagubelor de pe podul care leagă Rusia de Peninsula Crimeea. În plus, lovitura ucrainenilor are o uriașă valoare simbolică deoarece podul este unul dintre proiectele de infrastructură emblematice ale liderului rus Vladimir Putin.

Experții avertizează că există riscul unei distribuții inegale a încărcării și al unei prăbușiri dacă stâlpii de susținere au fost avariați. Demontarea și înlocuirea structurii ar putea dura mai multe luni. La fel de grav, dacă resturile podului căzute în apă au blocat canalul de navigație, traficul navelor prin strâmtoarea Kerci ar putea fi afectat.