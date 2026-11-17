Europarlamentarul Siegfried Mureșan a vorbit marți, la Parlamentul European de la Bruxelles, despre schimbările prin care a trecut România în cei aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, de la dezvoltarea economică și fondurile europene până la securitate și rolul pe care țara îl are în viitorul proiectului european.

Întrebat, în exclusivitate de MEDIAFAX, despre beneficiile apartenenței la UE și despre cât contează cooperarea în domeniul securității la Marea Neagră, inclusiv prin hub-ul de securitate dezvoltat împreună cu Bulgaria, Mureșan a spus că „UE va face mai multe lucruri în domeniul apărării, iar noi trebuie să ne securizăm interesele noastre naționale acolo”.

Siegfried Mureșan a spus că apropierea aniversării a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2027, reprezintă un moment potrivit pentru „o discuție onestă despre tot ceea ce s-a schimbat în bine ca urmare a apartenenței la UE”.

Potrivit europarlamentarului, „viața noastră astăzi este cu totul diferită față de cum a fost în anul 2007, tocmai datorită apartenenței noastre la Uniunea Europeană”.

„Sigur, banii nu sunt cel mai important lucru în viață, dar fondurile europene au contribuit decisiv la dezvoltarea României. De când România a aderat la Uniunea Europeană până astăzi, am contribuit cu 38 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene. Am absorbit, am adus acasă în aceeași perioadă 117 miliarde de euro, cu 79 de miliarde de euro mai mult decât am plătit”, a declarat europarlamentarul la Bruxelles.

El a explicat și că, „pentru fiecare euro plătit Uniunii Europene am absorbit peste trei euro, am adus acasă, am atras peste trei euro. Ca atare, e evident că fondurile europene au constituit sursa principală a dezvoltării României”.

Salariile medii sunt de patru ori mai mari decât în 2007

Pe lângă investițiile realizate cu bani europeni, europarlamentarul a spus că „UE a însemnat reguli, legi și valori europene, standarde democratice, libertate de exprimare, libertatea presei, protecția consumatorilor, protecția drepturilor lucrătorilor, protecția mediului, acces la toată piața europeană, oportunități de export pentru investitori români”.

Potrivit acestuia, salariile medii din România sunt în prezent de patru ori mai mari decât în urmă cu 20 de ani, iar veniturile reale le permit oamenilor să cumpere mai mult decât în perioada de dinaintea aderării.

„Ce încerc să spun este că va trebui să avem o discuție onestă despre tot ceea ce s-a schimbat în bine ca urmare a apartenenței la Uniunea Europeană. Salariile medii sunt de patru ori mai mari în România acum decât au fost în urmă cu 20 de ani, în termeni reali, veniturile medii ale oamenilor. Deci da, știu că oamenii își doresc mai mult în mod legitim acum, dar realitatea este că oamenii astăzi își permit de patru ori mai mult decât la momentul aderării la Uniunea Europeană și acesta este un progres”, a declarat europarlamentarul.

Acesta a făcut referire și la evoluția produsului intern brut pe cap de locuitor, raportat la media Uniunii Europene. Dacă în 2007 România se afla la 40% din media europeană, în prezent a ajuns la 80%, calculat la paritatea puterii de cumpărare.

„PIB-ul nostru pe cap de locuitor a fost 40% din media europeană când am aderat. Este 80% din media europeană acum, la paritatea puterii de cumpărare”, a precizat Mureșan.

România trebuie să aibă un rol mai important în viitorul Uniunii Europene

Europarlamentarul a spus că, după aproape două decenii în care România s-a concentrat în principal pe obținerea beneficiilor oferite de apartenența la UE, țara trebuie să treacă la o nouă etapă.

El a mai precizat că România trebuie să fie „o voce în procesul de continuare a integrării europene”.

„Sigur că noi, în relația cu Uniunea Europeană, trebuie să ne concentrăm pe maximizarea beneficiilor apartenenței noastre la Uniunea Europeană pentru România, dar trebuie să trecem în sfârșit în etapa următoare și să fim o voce în procesul de continuare a integrării europene. Uniunea Europeană evoluează, Uniunea Europeană se schimbă, Uniunea Europeană va face mai multe lucruri în domeniul securității și al apărării și noi, evident, trebuie să ne securizăm interesele noastre naționale acolo, lucru pe care am fost concentrați în primii 20 de ani, dar trebuie să fim o voce și privind viitorul Uniunii Europene. Cum vrem să arate Uniunea Europeană?”, a spus Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a enumerat câteva dintre domeniile în care consideră că Uniunea Europeană ar trebui să aibă competențe suplimentare, printre care și securitatea cibernetică, securitatea energetică și securitatea alimentară.

Pe lângă această pregătire importantă, Mureșan a declarat că „va trebui să ducem și noi această luptă cu extremiștii, cu populiștii și să spunem oamenilor foarte clar că extremiștii antieuropeni doresc slăbirea Uniunii Europene, tocmai fiind că obiectivul lor este să slăbească modul de viață european bazat pe legi, bazat pe reguli”.