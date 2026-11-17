Florin Cîțu e rezervat în ceea ce privește creșterea economică a României în 2026.

„Depinde dacă această creștere este o creștere care vine organic sau este doar umflată de cheltuieli, pe ultima sută de metri, pentru PNRR. Dacă mă uit la unii indicatori, de exemplu, producția industrială, care scade cu 6%, cea mai mare scădere din UE, dacă mă uit la consum, care a continuat să scadă, sunt indicatori care îmi arată că nu ar trebui să continue această creștere, dar dacă este o creștere organică, dacă economia și-a revenit, am putea evita recesiunea, dacă trimestrul patru este cel puțin pe zero față de trimestrul trei”, spune Cîțu la RFI.

Fostul ministru de Finanțe rămâne sceptic: „Avem șanse să ajungem pe zero, dar aș vrea să văd puțin mai multe informații despre consum. Dacă mă întrebați astăzi, nu cred că evităm recesiunea, consumul, producția industrială, sunt alți indicatori care îmi arată că economia nu și-a revenit și s-ar putea să fie doar un efect al unor cheltuieli pompate pe ultima sută de metri pentru PNRR (…). S-ar putea să nu mai avem o recesiune la minus 0,5%, poate un minus 0,1%, 0,2%, dacă lucrurile se îmbunătățesc”.

Florin Cîțu spune că „problema este alta, că 2027 este un an complicat, fără fonduri europene, dobânzile cresc la nivel global, piețele financiare sunt foarte agitate, toată lumea crede că economia globală va încetini, avem știri care arată că și economia Chinei încetinește. E complicat pentru România, care trebuie să reducă în continuare deficitul bugetar, păstrând politicile economice implementate anul trecut, să vină să spună că va avea creștere economică anul viitor. Și aici aș vrea să atrag atenția asupra modului irațional și periculos prin care iarăși Guvernul încearcă să ne adoarmă și să spună nu, stați puțin, anul ăsta o să fie recesiune, dar anul viitor o să fie creștere economică. Este exact mesajul pe care ni l-au spus anul trecut. Nu mai merge. Trebuie să fim realiști, e complicat să vii cu o prognoză de 2% pentru 2027, când totul se prăbușește în jurul tău”.