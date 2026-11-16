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PSD susține că adoptarea bugetului pe 2027 trebuie făcută după reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat

Grupul PSD din Senat susține că bugetul pentru 2027 trebuie construit numai după reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat, prin comasări, restructurări sau desființarea celor considerate ineficiente. Social-democrații spun că bugetul ar urma să fie adoptat până la finalul acestui an, cel mai probabil până pe 15 decembrie, și își asumă că în 2027 nu vor crește taxele pentru populație și companiile românești.
PSD susține că adoptarea bugetului pe 2027 trebuie făcută după reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
16 nov. 2026, 18:41, Politic
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Senatorii PSD afirmă că reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor publice trebuie să înceapă cu diminuarea costurilor statului, nu prin noi măsuri fiscale suportate de cetățeni și firme.

Într-un comunicat, grupul PSD din Senat susține că, înainte de construirea bugetului pentru anul viitor, trebuie realizată reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat, atât la nivel executiv, cât și legislativ.

Social-democrații anunță că vor susține comasarea, restructurarea sau desființarea instituțiilor și companiilor de stat considerate ineficiente ori ale căror activități se suprapun.

PSD critică măsurile fiscale adoptate în ultimul an și jumătate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, invocând majorarea TVA și a accizelor, înghețarea salariilor și neindexarea pensiilor în 2026.

Potrivit senatorilor PSD, bugetul pentru 2027 trebuie elaborat după prezentarea raportului ministrului Finanțelor privind situația financiară a țării și după a doua rectificare bugetară. Forma finală ar urma să fie stabilită după reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat, astfel încât structurile desființate să nu mai fie incluse în cheltuielile anului viitor.

Social-democrații mențin ca termen pentru adoptarea bugetului finalul acestui an, cel mai probabil 15 decembrie.

„Angajamentul PSD rămâne: în 2027, taxele pentru români și pentru companiile românești nu cresc”, se arată în comunicatul grupului parlamentar.

Vicepremierul și ministrul de Interne, Marian Neacșu, a afirmat luni, după ședința Biroului Politic Național a PSD, că reorganizarea aparatului central și a structurilor locale va presupune restructurări, comasări și fuziuni, inclusiv în cazul companiilor de stat. În plus, în cazul unor eventuale concedieri de personal, Neacșu a precizat că vor fi luate în calcul măsuri de reconversie profesională și protecție socială.

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