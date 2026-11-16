Oana Gheorghiu acuză Guvernul că amână reforma companiilor de stat. Pierderile au ajuns la 16,2 miliarde de lei

„Astăzi, vicepremierul Marian Neacșu a prezentat planul PSD pentru companiile de stat. Întâi un comitet, până pe 20 noiembrie. Apoi formulare de completat, până pe 15 decembrie. Apoi analiza formularelor, până pe 20 ianuarie. Abia pe 1 martie 2027 ajunge proiectul în Parlament. Trei luni și jumătate ca să afle ce se știe deja”, a scris luni pe Facebook Oana Gheorghiu.

Ea afirmă că analiza de care vorbește Neacșu e făcută: „Am aplicat Legea 48/2025 pe toate companiile statului și am predat Guvernului rezultatele”.

Oana Gheorghiu susține că analiza realizată a identificat 1.098 de companii care intră sub incidența actului normativ. Dintre acestea, 411 au înregistrat pierderi în 2025, 533 nu și-au depus bilanțurile la timp, iar 154 au mai puțin de cinci angajați.

Fostul vicepremier susține că 611 companii înregistrează pierderi în mod constant și că 13,1 miliarde de lei din totalul pierderilor de 16,2 miliarde sunt concentrate la numai 65 de companii centrale.

Oana Gheorghiu: „De ce n-am reușit noi”

„De ce n-am reușit noi? Legea 48/2025 are prevederi utile, dar nu are sancțiuni. Nu ai niciun instrument prin care să obligi ministerele și primăriile să facă ce spune legea. Am făcut analizele, am identificat problemele, am întocmit listele. Am adunat datele cu greu și le-am adus la același format, pentru că, fără sancțiuni, nimeni nu se grăbește să se conformeze. Modificările legislative se fac prin ordonanță sau prin lege. Din 5 mai, însă, Guvernul era demis, prin moțiunea PSD și AUR, iar un guvern interimar nu mai poate da ordonanțe”, mai scrie fostul vicepremier.

Oana Gheorghiu susține că nu lipsesc nici analizele, nici criteriile după care companiile pot fi restructurate, închise sau fuzionate, ci lipsesc consecințele pentru cine nu le aplică: „Legea spune ce trebuie făcut, dar nu spune ce se întâmplă dacă un minister sau o primărie nu face nimic. Așa că listele stau în sertar, iar pierderile curg”.

Prioritățile, în viziunea Oanei Gheorghiu

Oana Gheorghiu propune modificarea legii prin introducerea unor termene clare și a unor sancțiuni pentru instituțiile care nu iau deciziile necesare. Ea indică drept priorități restructurarea companiilor cu cele mai mari pierderi și respectarea termenului european pentru TAROM, stabilit pentru 31 decembrie 2026.

„Portofoliul AAAS. Acolo se pierd și se risipesc mulți bani. Guvernul are deja o analiză amănunțită, companie cu companie. Nu trebuie refăcută, trebuie aplicată”, mai spune ea.

Printre companiile cu cele mai mari pierderi în 2025, menționate de fostul vicepremier, se numără Complexul Energetic Oltenia, cu 1,11 miliarde de lei, Electrocentrale Craiova, cu 1,10 miliarde de lei, CFR SA, cu 549 de milioane de lei, plus o subvenție de 3,1 miliarde, și Metrorex, cu 312 milioane de lei.