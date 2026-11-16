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Efectul alegerilor din Serbia. Ginerele lui Trump a pierdut afacerea de 500 de milioane de dolari de la Belgrad

Ginerele lui Donald Trump a pierdut afacerea de 500 de milioane de dolari de la Belgrad. Un ministru interimar din guvernul sârb a semnat acordul de reziliere a contractului cu compania lui Jared Kushner. Americanul voia să transforme o clădire istorică în hotel și cazino.
Efectul alegerilor din Serbia. Ginerele lui Trump a pierdut afacerea de 500 de milioane de dolari de la Belgrad
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
16 nov. 2026, 16:46, Politic
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Aleksandra Sofronijević, ministrul interimar al construcțiilor din Serbia, a declarat că a fost semnat un acord de reziliere cu compania lui Jared Kushner, punând capăt oficial planului de 500 de milioane de dolari de reamenajare a fostului sediu al armatei din Belgrad. Ambele părți au renunțat la orice pretenții, potrivit Clash Report.

Aleksandra Sofronijević a explicat pentru publicația Insajder, într-un răspuns scris, că procesul a fost finalizat în baza unei decizii guvernamentale adoptate în luna august. Ea a declarat că acordul de reziliere „a fost semnat astăzi”, încheind oficial procesul, și că „părțile contractante nu mai au nicio pretenție una față de cealaltă”.

Concesiune pe 99 de ani pentru monumentul istoric din Belgrad

Goran Vesić, fostul ministru al construcțiilor, a semnat contractul din 2024 cu Atlantic Incubation Partners LLC, o entitate legată de Kushner. Documentul prevedea înființarea unei societăți mixte, cu o participație de 77,5% pentru partenerul american și 22,5% pentru Serbia, în vederea construirii unui hotel de lux, a unui cazinou și a unor reședințe pe amplasamentul fostului sediu al Statului Major al Armatei Iugoslave din Belgrad.

Complexul a suferit distrugeri majore în timpul bombardamentelor NATO din 1999. Kushner confirmase planurile de a finanța proiectul în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit Associated Press, iar relatările indicau faptul că hotelul urma să poarte brandul Trump.

Serbia s-a angajat să elimine statutul de monument de patrimoniu cultural al sitului „într-o manieră satisfăcătoare” pentru companie, să demoleze clădirile pe cheltuiala statului și să acorde o concesiune gratuită pe o perioadă de 99 de ani, cu opțiunea transformării acesteia în drept de proprietate, fără costuri suplimentare.

Guvernul a revocat statutul de protecție a patrimoniului în noiembrie 2024. Directorii institutului și-au dat demisia, afirmând că au fost supuși unor presiuni după ce au refuzat să elimine această clasificare.

Indignarea publică a atins punctul culminant pe 24 martie 2025 în timpul aniversării bombardamentelor NATO. Ulterior, în urma adoptării unei legi speciale pentru acest sit, a izbucnit o amplă mișcare de protest care a contribuit la căderea regimului și la convocarea alegerilor anticipate.

O listă susținută de studenți cere restaurarea sitului din Belgrad

Estela Radonjić Živkov, expertă în conservare și candidată pe lista susținută de studenți care a câștigat recentele alegeri parlamentare din Serbia, a declarat pentru Insajder că noua mișcare dorește ca imobilul să „rămână acolo unde este” și să fie restaurat.

Ea a precizat că noul parlament ar trebui să restabilească, prin lege, protecția patrimoniului și să anuleze deciziile contestate.

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