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O clădire cu trei etaje s-a prăbușit în Brooklyn. Echipele de intervenție caută supraviețuitori, o femeie însărcinată a fost scoasă din ruine

O clădire s-a prăbușit miercuri în Brooklyn, New York. Echipele de intervenție caută supraviețuitori printre ruine. Pompierii anunță că cel puțin o persoană a murit.
O clădire cu trei etaje s-a prăbușit în Brooklyn. Echipele de intervenție caută supraviețuitori, o femeie însărcinată a fost scoasă din ruine
sursa foto: captură ecran/X
Petru Mazilu
12 nov. 2026, 01:31, Social
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UPDATE

Operațiunile de salvare au început imediat după apelul de urgență, a anunțat primarul orașului New York, Zohran Mamdani. Edilul a oferit informații despre operațiune pe platforma X, avertizând populația să evite zona.

Echipele de intervenție au ajuns la fața locului la un minut după primul apel de urgență. Șeful Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), John Esposito, a declarat că echipajul se întorcea de la o altă intervenție din apropiere și a început imediat operațiunile de căutare și salvare.

Două persoane au murit.  De asemenea, patru victime se află în stare critică, 12 sunt în stare stabilă, iar un pompier primește îngrijiri pentru răni ușoare.

Clădirea s-a prăbușit peste un șantier de construcții din vecinătate, blocând în interior locatari și muncitori. O femeie însărcinată a fost salvată de la fața locului.

Știrea inițială

Incidentul s-a produs miercuri după-amiază, la ora locală 16.00. Potrivit CNN, cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite, dintre care patru grav, după prăbușirea unei clădiri cu trei etaje în Brooklyn, a declarat un reprezentant al departamentului de pompieri.

O persoană a rămas blocată sub dărâmături, a precizat oficialul. Echipele de intervenție au utilizat drone. Operațiunea a continuat și după lăsarea întunericului cu ajutorul lanternelor.

Clădirea se află într-un cartier al comunității de culoare

Clădirea se afla în cartierul Flatbush din centrul Brooklyn-ului, o zonă predominant rezidențială, locuită în mare parte de o comunitate de culoare și de imigranți.

Lângă clădirea prăbușită se află un șantier de construcții. Reprezentanții Departamentului pentru Clădiri din New York (NYC Department of Buildings) sunt prezenți la fața locului și desfășoară o anchetă, au transmis autoritățile locale.

Potrivit unui reprezentant al departamentului de pompieri, clădirea prăbușită găzduia un magazin la parter și cel puțin un apartament la etajele superioare. Anterior, în clădire a fost un centru de zi pentru adulți. Ulterior, spațiul nu a mai fost folosit, iar clădirea a fost lăsată în paragină.

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