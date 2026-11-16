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Vicepremierul anunță calendarul pentru adoptarea reformei companiilor de stat. Când va avea loc asumarea răspunderii

Marian Neacșu, singurul vicepremier din Guvern și ministrul de Interne, a prezentat luni calendarul pe care îl propune pentru adoptarea reformei din companiile de stat. Tot procesul ar trebui să se încheie după 1 martie 2027, când proiectul va fi prezentat Parlamentului.
Vicepremierul anunță calendarul pentru adoptarea reformei companiilor de stat. Când va avea loc asumarea răspunderii
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
16 nov. 2026, 12:48, Politic
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Marian Neacșu a anunțat luni care va fi calendarul prin care va fi adoptată reforma din companiile de stat. Aceasta vizează instituțiile care au înregistrat pierderi uriașe în ultimii ani.

Conform vicepremierului, tot procesul ar urma să se încheie după 1 martie, atunci când proiectul va ajunge pe masa Parlamentului.

Calendarul de lucru

În următoarele patru zile, la nivelul Guvernului ar urma să fie constituit un comitet, condus de Luca Niculescu și coordonat de vicepremierul social-democrat, care să lucreze la reforma din companiile de stat unde s-au înregistrat pierderile.

Din acest comitet vor mai face parte și alți membri din executiv, dar și reprezentanți din administrația centrală.

Vor face parte toți miniștrii și secretarii de stat de la nivelul ministerelor, toți șefii de agenții și autorități centrale care au structuri deconcentrate în teritoriu, secretarul general al Guvernului, șeful Cancelariei, conducerea a MEPIP și care poate fi, după caz, completat cu reprezentanți legai al altor structuri centrale, a mai anunțat vicepremierul.

Următorul termen impus de Guvern este 15 decembrie. Până atunci, grupul de lucru va trebui să adune toate informațiile de care vor avea nevoie.

După Anul Nou, până pe 20 ianuarie 2027, comitetul va analiza datele care le-au fost puse la dispoziție de autorități. 

După cele 10 zile de analiză, începând cu 1 februarie, membrii comitetului încep să lucreze la elaborarea actului normativ. Acesta ar urma să fie baza legală primară pentru realizarea măsurilor propuse, spune Neacșu. 

Când va fi finalizată reforma

După elaborarea ordonanței de guvern, până pe 20 februarie, proiectul va fi pus în transparență.

Ultimul termen prevazut de Guvern este 1 martie 2027. Până atunci, spune Marian Neacșu, proiectul va fi trimis către Parlament. 

Urmează apoi ca decizia finală să ajungă în mâinile aleșilor.

Guvernul vrea ca proiectul să treacă de procesul de adoptare prin asumarea răspunderii de către Guvern. În cazul în care acesta nu va obține voturile necesare în plenul reunit al Parlamentului, Guvernul Niculescu riscă să fie demis.  

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