Vicepremierul Marian Neacșu, sceptic în privința comasării voluntare a localităților: nu cred că va fi foarte mare înghesuială pe zona asta

Social-democratul Marian Neacșu a declarat luni într-o conferință de presă că în privița reformei administrativ-teritoriale sunt avute în vedere mai multe scenarii, iar pentru elaborarea unui proiect vor fi purtate discuții, inclusiv cu reprezentanți ai Academiei Române.

„Cred că în momentul ăsta toate scenariile sunt pe masă. De la a nu avea deloc o reorganizare la nivelul județelor, până la a avea diferiți markeri care se vor dovedi a fi cei mai apropiați. Am văzut și știam, de fapt, că la un astfel de proiect lucrează de multă vreme și Academia Română și în ședința de astăzi am convenit să luăm legătura cu un comitet coordonat de un academician pentru a vedea în ce mod și la ce rezultate au ajuns domniile lor”, a declarat Marian Neacșu.

Vicepremierul a vorbit despre comasarea voluntară, care ar trebui să constituie baza inițială proiectului de reorganizare administrativ-teritorială, deși, el personal se arată destul de sceptic în privința voluntariatului.

„Evident că faza inițială va fi cea care ar trebui să vizeze comasarea voluntară. Nu știu ce să spun în momentul ăsta referitor la cât de mult voluntariat va fi pentru această abordare de comasarea voluntară.

În măsura în care vom găsi un set de avantaje care să o facă atractivă, atunci sunt convins că ar putea să fie un succes. Altcumva, nu cred, părere personală, că va fi foarte mare înghesuială pe zona asta”, a mai spus Neacșu.

În ceea ce privește perioada în care ar trebui realizată reforma, liderul social-democrat susține că este neapărat ca aceasta să aibă loc în cursul anului viitor, nu mai târziu.

„În măsura în care nu facem anul următor și nu ducem la bun sfârșit această reformă, înseamnă că am îngropat-o definitiv. Eu sunt convins că vom face toate demersurile, toate eforturile și că avem șanse să ajungem la un bun sfârșit”, a mai declarat Marian Neacșu.