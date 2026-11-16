STENOGRAME DIN ȘEDINȚA PSD. Grindeanu cere reformă administrativă fără excepții: Nu pot fi două reguli. Atac la Bolojan și avertisment pentru UDMR

Grindeanu a susținut că reforma administrației trebuie aplicată unitar pe întreg teritoriul României și a avertizat că nu pot exista reguli diferite pentru anumite comunități. Totodată, acesta a afirmat că ar fi „o onoare” ca Guvernul să cadă dacă reforma nu va fi adoptată.

În cadrul discuțiilor despre comasarea și restructurarea administrației, Sorin Grindeanu a insistat că reforma trebuie să se aplice în toate localitățile din România, fără excepții, dar cu respectarea drepturilor minorităților.

„Pe subiectul comasării trebuie să spunem foarte clar că reforma administrativă se aplică întregii Românii, pentru că este o reformă administrativă a României. Nu doar în localitățile românești! Nu pot fi două reguli, în care unii să fie speciali. Asta nu merge”, a afirmat liderul PSD.

Acesta a dat ca exemple județele Olt, Botoșani, Harghita și Covasna, susținând că regulile trebuie să fie aceleași pe întreg teritoriul țării.

„Sigur că trebuie respectate toate principiile și drepturile minorităților. Dar regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita, și la Covasna”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu îl critică pe Ilie Bolojan: Asta a fost marea reformă

Liderul social-democrat a criticat și măsurile de reformă administrativă asociate premierului Ilie Bolojan. Grindeanu a susținut că unele dintre concedierile făcute la nivelul administrației au fost urmate de reangajări prin intermediul companiilor primăriilor sau al Asociației Comunelor din România (ACOR).

„Bolojan a făcut reforme dând niște femei de serviciu afară, care mai apoi au fost recuperate prin companii ale primăriei sau ACOR. Asta a fost marea reformă a lui Bolojan. O butaforie”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a criticat și măsurile privind contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), făcând referire la mame și persoane cu dizabilități.

„Și să pună CASS la mame și invalizi. De asta îi doare când văd că se face o reformă reală și bâjbâie și nu știu ce să spună”, a mai spus liderul PSD.

Benea, avertisment privind poziția UDMR: AUR va ajunge la 60%

În aceeași ședință, social-democratul Benea a criticat pozițiile UDMR privind reforma administrativă și a avertizat asupra consecințelor politice ale unui eventual blocaj.

„Am văzut pozițiile abrupte ale UDMR pe temă. Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR să facem reformă administrativă, atunci AUR va ajunge la 60 la sută”, a afirmat Benea.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor interne din PSD privind restructurarea la nivel guvernamental și reforma administrației. Miniștrii social-democrați au avut de transmis propuneri vicepremierului Marian Neacșu, desemnat de partid coordonator pentru restructurarea companiilor de stat și a agențiilor.