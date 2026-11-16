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Ministerul Mediului vrea modificarea Ghidului de finanțare pentru modernizarea iluminatului public. Anunțul Nataliei Intotero

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de modificare a Ghidului de finanțare pentru modernizarea iluminatului public, prin Administrația Fondului pentru Mediu. Care sunt principalele modificări anunțate de Natalia Intotero.
Ministerul Mediului vrea modificarea Ghidului de finanțare pentru modernizarea iluminatului public. Anunțul Nataliei Intotero
Ioana Târziu
16 nov. 2026, 12:09, Politic
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Într-o postare încărcată luni pe Facebook, Natalia Intotero anunță că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de modificare a Ghidului de finanțare pentru modernizarea iluminatului public.

Potrivit acesteia, printre principalele modificări propuse se numără finanțarea de până la 90% din cheltuielile eligibile, finanțări de până la 15 milioane de lei pentru județe și localități cu peste 300.000 de locuitori și posibilitatea finanțării extinderii rețelelor de iluminat public.

De asemenea, printre modificări se numără și selecția proiectelor pe bază de punctaj, în funcție de eficiența energetică și performanța investițiilor.

„Ne dorim comunități cu iluminat modern, consum redus de energie și cheltuieli mai mici pentru administrațiile locale”, a scris Intotero.

În acest context, cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii, propuneri și sugestii în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea proiectului pe site-ul ministerului.

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