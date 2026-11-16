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Ofertă pentru Meloni. Un popular lider de extrema dreaptă vrea să o sprijine dacă renunță la sprijinul pentru Ucraina

Un popular lider de extrema dreaptă din Italia vrea să o sprijine pe Giorgia Meloni dacă renunță la sprijinul pentru Ucraina. Oferta a fost făcută de Roberto Vannacci care s-a implicat recent în politică și a crescut destul de mult în sondaje.
Ofertă pentru Meloni. Un popular lider de extrema dreaptă vrea să o sprijine dacă renunță la sprijinul pentru Ucraina
sursa foto: Facebook
Petru Mazilu
16 nov. 2026, 11:53, Politic
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Liderul de extremă dreaptă, Roberto Vannacci, cere încetarea ajutorului militar pentru Ucraina. Potrivit Politico, Vannacci i-a lansat oferta șefei guvernului italian.

Astfel, dacă încetează ajutorul pentru Ucraina, Vannacci și formațiunea pe care o conduce vor sprijini Guvernul condus de Giorgia Meloni înaintea alegerilor din Italia din 2027.

Meloni și Vannacci

Partidul său, Futuro Nazionale (Viitorul Național) are în prezent un scor de aproximativ 7% în sondaje, ceea ce ar putea complica drumul lui Meloni către o majoritate parlamentară.

Vannacci mai solicită deportarea a aproximativ 2,4 milioane de migranți și încetarea sprijinului acordat de Italia pentru Pactul Verde european. El afirmă că în schimbul sprijinului său nu dorește o funcție în guvern, dar intenționează să influențeze politicile din afara cabinetului.

Cine este Roberto Vannacci

Roberto Vannacci este un lider care a crescut rapid în sondaje. Formațiunea lui Futuro Nazionale a fost lansată în februarie 2026 și a evoluat rapid ajungând la un nivel maxim de 8% în sondaje.

Partidul se poziționează la extrema dreaptă a spectrului politic și se luptă cu coaliția de centru-dreapta a premierului Giorgia Meloni pe care o acuză că este insuficient de conservatoare.

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