Schimbare pe piața mondială a petrolului. Oferta va depăși cererea pentru prima dată de la începutul războiului din Iran

„Bilanțurile noastre privind oferta și cererea pentru luna noiembrie indică faptul că piața mondială a petrolului va reveni la un excedent în al patrulea trimestru din 2026, cu o creștere mai mare în 2027”, a scris AIE în raportul său lunar, potrivit Le Figaro.

Oferta mondială de petrol a crescut cu încă 2,3 milioane de barili pe zi, ajungând la 105,4 milioane de barili pe zi în octombrie, „pe fondul nivelului ridicat al exporturilor din Golf, în pofida atacurilor continue asupra infrastructurii energetice și a petrolierelor”, a precizat agenția.

Exporturile țărilor din Golf, cu excepția Omanului, sunt în prezent cu 26% sub nivelul înregistrat înainte de război.

Cererea de petrol, în continuare afectată

Ca urmare a îmbunătățirii exporturilor din Golf, AIE și-a majorat cu 3,3 milioane de barili pe zi estimarea privind oferta mondială de petrol pentru restul anului.

„Piața petrolului prezintă încă semne timide de reechilibrare, oferta mondială depășind cererea pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Iran”, a transmis agenția.

În ceea ce privește cererea mondială de petrol, aceasta este estimată să scadă cu 2,7 milioane de barili pe zi în 2026, până la 102,3 milioane de barili pe zi, înainte de a reveni pe creștere cu 2 milioane de barili pe zi în 2027.

Numai în al patrulea trimestru din 2026, scăderea anuală este estimată la 2,7 milioane de barili pe zi, în timp ce contracția medie a fost de 4,4 milioane de barili pe zi în al doilea și al treilea trimestru din 2026.

„Cererea mondială de petrol continuă să fie afectată de perturbările persistente ale exporturilor de produse rafinate și GPL din Golf, care se mențin la aproximativ jumătate din nivelul anterior războiului, precum și de prețurile ridicate ale carburanților”, a explicat agenția.

În ceea ce privește stocurile mondiale de petrol, „acestea au crescut cu 52 de milioane de barili (+1,7 milioane de barili pe zi) în octombrie, înregistrând prima majorare din iunie”.