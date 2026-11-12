Producția mondială de țiței a crescut în octombrie. Ce țări au raportat cea mai mare producție

Producția totală de țiței a OPEC a atins, în octombrie, aproximativ 27,16 milioane de barili pe zi, conform Anadolu. Arabia Saudită a înregistrat cea mai mare creștere lunară, producția sa majorându-se cu 1,18 milioane de barili pe zi, până la aproximativ 9,19 milioane de barili pe zi.

Producția Irakului a urcat cu 496.000 de barili pe zi, ajungând la 4,49 milioane de barili pe zi, în timp ce Kuweitul și-a majorat producția cu 232.000 de barili pe zi, până la aproximativ 2 milioane de barili pe zi.

Producția a mai crescut în Emiratele Arabe Unite (EAU), Libia, Venezuela și Gabon. În EAU, producția a urcat cu 91.000 de barili pe zi, la 4,01 milioane de barili pe zi, iar în Libia a crescut cu 36.000 de barili pe zi, la 1,33 milioane de barili pe zi. De asemenea, în Venezuela a avansat cu 11.000 de barili pe zi, până la 1,16 milioane de barili pe zi, iar în Gabon a crescut cu 5.000 de barili pe zi, ajungând la 212.000 de barili pe zi.

În ce țări a scăzut producția

Iranul a înregistrat cea mai mare scădere, producția sa diminuându-se cu 44.000 de barili pe zi, până la aproximativ 1,91 milioane de barili pe zi. Producția Nigeriei a scăzut și ea cu 27.000 de barili pe zi, la 1,54 milioane de barili pe zi.

Producția a mai scăzut cu 15.000 de barili pe zi în Congo, ajungând la 270.000 de barili pe zi, cu 2.000 de barili pe zi în Algeria, până la aproximativ 1 milion de barili pe zi, și cu 1.000 de barili pe zi în Guineea Ecuatorială, până la 44.000 de barili pe zi.

Producția de țiței a alianței OPEC+, care include statele membre OPEC și mai mulți producători din afara organizației, a crescut și ea în luna octombrie. Producția totală a grupului a crescut cu aproximativ 2,04 milioane de barili pe zi în cursul lunii, ajungând la o medie de 41,23 milioane de barili pe zi.

Prognoza privind cererea globală de petrol

OPEC a menținut neschimbate, față de evaluarea din luna precedentă, prognozele privind creșterea cererii globale de petrol pentru anii 2026 și 2027. Grupul estimează că cererea globală de petrol va crește cu 180.000 de barili pe zi de la an la an, atingând o medie de 105,72 milioane de barili pe zi în 2026.

Se preconizează că cererea în țările din afara OCDE va crește cu 410.000 de barili pe zi, ajungând la 59,62 milioane de barili pe zi, în timp ce cererea în țările membre OCDE este așteptată să scadă cu 230.000 de barili pe zi, până la 46,10 milioane de barili pe zi.

Pentru anul 2027, OPEC estimează că cererea globală de petrol va înregistra o creștere suplimentară de 2,55 milioane de barili pe zi, ajungând la o medie de aproximativ 108,28 milioane de barili pe zi.

Se estimează că cererea în țările din afara OCDE va crește cu 2,01 milioane de barili pe zi, până la 61,63 milioane de barili pe zi, în timp ce cererea în țările OCDE este prognozată să crească cu 540.000 de barili pe zi, ajungând la 46,64 milioane de barili pe zi.