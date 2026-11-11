Sorin Grindeanu anunță cele trei direcții pe care vrea să le urmeze PSD: „Nu vor mai crește taxe anul viitor”. Ce se întâmplă cu pensiile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat miercuri, într-o intervenție la Antena 3, cele trei direcții pe care partidul vrea să se concentreze în perioada următoare: reforma reală a statului, relansarea economică și refacerea treptată a puterii de cumpărare a românilor.

Acesta a susținut că PSD va veni cu propriile propuneri pentru schimbarea administrației centrale și locale, dar și pentru reorganizarea companiilor și agențiilor de stat.

Prima propunere anunțată de Sorin Grindeanu este o reformă reală a statului.

„În primul rând, sunt trei mari direcții pe care aș dori să mergem în perioada următoare. O reformă, în primul rând, o reformă reală a statului. Ceea ce s-a întâmplat, un an și jumătate, s-au vândut povești. Și mai multă propagandă, dacă vreți, despre reformă. PSD-ul va arăta, în perioada următoare, cum se face această reformă a statului. Și aici vorbim de reforma administrației și locale, și centrale, și de reforma companiilor și agențiilor de stat”, a declarat Sorin Grindeanu.

A doua direcție anunțată de liderul PSD este relansarea economică. Grindeanu a spus că România trebuie să le ofere investitorilor mai multă încredere pentru ca țară să ajungă sigură pentru investiții.

„A doua direcție este cea legată de relansare economică. Eu cred că trebuie să redăm speranța investitorilor în România și speranța că România este o țară sigură, unde merită să investești, în care merită să-ți pui banii și, până la urmă, să faci profit. Că despre asta este vorba. Și aici vorbesc în mod special de un pact, dacă pot să-l numesc așa, cu mediul de afaceri, că nu vor mai crește taxe anul viitor. Nu vor crește taxe anul viitor”, a afirmat președintele PSD.

„Dar mă mai interesează un lucru tot aici. Și anume, o problemă extrem de importantă, cea legată de prețul la energie. Prețul la energie înseamnă competitivitate dincolo de o factură mai mică pentru fiecare dintre noi. Prețul la energie înseamnă competitivitate economică. Și aici trebuie să avem un plan, de asemenea, foarte clar, distinct, ca să putem să vorbim despre relansare economică”, a explicat Sorin Grindeanu.

A treia direcție prezentată de liderul social-democrat vizează refacerea treptată a puterii de cumpărare a populației.

Potrivit lui Grindeanu, românii au fost afectați în ultimul an și jumătate de noi taxe și de inflația ridicată, iar PSD vrea să propună măsuri care să protejeze veniturile.

Printre prioritățile menționate se numără indexarea pensiilor, reducerea taxării muncii și eliminarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii de persoane, precum mamele, persoanele vulnerabile și veteranii și invalizii de război.

În ceea ce privește pensiile, Sorin Grindeanu a declarat că indexarea trebuie făcută conform legii.

„Și al treilea lucru, sau a treia mare direcție, este cea legată de reducerea, sau refacerea, scuzați-mă, treptată a puterii de cumpărare a românilor. Românii de un an și jumătate au fost loviți permanent cu taxe noi, cu cea mai mare inflație din Europa. Și pot să spun că aici ar trebui să avem câteva ținte, când vorbim de refacerea puterii de cumpărare. Și anume, indexarea pensiilor, și n-avem ce să negociem, trebuie să facem indexarea pensiilor conform legii, pentru că ăsta nu e de negociat și n-avem ce să negociem”, a declarat liderul PSD.

Liderul PSD a adăugat că România are nevoie și de o reducere a taxării muncii.

„Eu cred că trebuie să vorbim și despre reducerea taxării pe muncă. Avem unele din cele mai mari cote de taxare pe muncă în România și, evident, ceva ce noi am propus, și când ne aflam la guvernare, eliminarea CASS-urilor pentru mame, pentru categoriile vulnerabile, veteranii, invalizii de război, tot e o zi specială astăzi, lucruri pe care le-a făcut guvernul Bolojan. Astea sunt lucrurile care mă preocupă pe mine”, a afirmat Grindeanu.

„Astea sunt cele trei mari direcții pe care vreau să mergem și mă aștept de la cei care au pus România în pământ, că au pus-o în pământ, din punct de vedere economic, să nu mai dea lecții de moralitate. Accept orice lecție de la români, fiindcă sunt cei care sunt în poziția care să poată să dea asemenea lecții, dar să știți că nu accept lecții de la unii care au dat cu barda în economie și simțim cu toții acest lucru și au dat cu barda în veniturile oamenilor. Chiar aș vrea să putem să discutăm în perioada următoare despre cum reconstruim România”, a spus Sorin Grindeanu.