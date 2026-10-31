Florin Manole anunță majorarea pensiilor în 2027 și ajutor în decembrie pentru pensionari. Ce spune ministrul despre salariul minim

Ministrul Muncii a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că va înainta premierului și ministrului Finanțelor propunerea de indexare a pensiilor, în baza formulei legale. O simulare preliminară indică o majorare de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar estimat la 9,6 miliarde de lei, însă cifrele nu sunt finale.
Florin Manole a respins posibilitatea înghețării pensiilor în 2027 și a precizat că, în acest moment, nu există un scenariu privind împărțirea majorării în două sau mai multe tranșe.
„Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor”, a afirmat ministrul, subliniind că Ministerul Muncii va susține respectarea drepturilor pensionarilor și aplicarea legislației în vigoare.
În ceea ce privește sprijinul acordat pensionarilor în luna decembrie, Manole a precizat că banii vor fi virați odată cu pensia. Ajutoarele reprezintă jumătate din sumele stabilite la începutul anului și vor fi acordate în funcție de venitul lunar:
– 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;
– 400 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei;
– 300 de lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei.
Referitor la salariul minim, ministrul a explicat că decizia privind o eventuală majorare va fi luată în cadrul Consiliului Național Tripartit, la care participă reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor. Discuțiile sunt programate pentru luna noiembrie.
Manole a arătat că, teoretic, salariul minim poate fi majorat de la 1 ianuarie 2027, însă programul de guvernare prevede o indexare într-un interval de 12 luni.
În spațiul public a fost vehiculată și o posibilă creștere cu 600 de lei brut, dar ministrul nu a confirmat această variantă.
În ceea ce privește legea salarizării unitare, Florin Manole a anunțat că negocierile vor fi reluate la începutul anului viitor, după centralizarea informațiilor privind nivelul salariilor din instituțiile publice.
Ministrul a susținut că noua formulă nu va produce scăderi salariale pentru angajați, în special pentru cei din sistemele esențiale, precum Sănătatea și Educația. El a precizat că obiectivul este corectarea inechităților din sistemul public.