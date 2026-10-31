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Florin Manole anunță majorarea pensiilor în 2027 și ajutor în decembrie pentru pensionari. Ce spune ministrul despre salariul minim

Pensiile vor fi indexate în 2027, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole, care susține aplicarea formulei prevăzute de lege. În privința salariului minim, o eventuală majorare urmează să fie discutată în noiembrie, în cadrul consultărilor dintre Guvern, sindicate și patronate.
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Laura Buciu
31 oct. 2026, 20:47, Politic
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Ministrul Muncii a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că va înainta premierului și ministrului Finanțelor propunerea de indexare a pensiilor, în baza formulei legale. O simulare preliminară indică o majorare de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar estimat la 9,6 miliarde de lei, însă cifrele nu sunt finale.

Florin Manole a respins posibilitatea înghețării pensiilor în 2027 și a precizat că, în acest moment, nu există un scenariu privind împărțirea majorării în două sau mai multe tranșe.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor”, a afirmat ministrul, subliniind că Ministerul Muncii va susține respectarea drepturilor pensionarilor și aplicarea legislației în vigoare.

Ajutoare între 300 și 500 de lei pentru pensionari, în decembrie

În ceea ce privește sprijinul acordat pensionarilor în luna decembrie, Manole a precizat că banii vor fi virați odată cu pensia. Ajutoarele reprezintă jumătate din sumele stabilite la începutul anului și vor fi acordate în funcție de venitul lunar:

– 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;
– 400 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei;
– 300 de lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei.

Salariul minim, discutat în noiembrie

Referitor la salariul minim, ministrul a explicat că decizia privind o eventuală majorare va fi luată în cadrul Consiliului Național Tripartit, la care participă reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor. Discuțiile sunt programate pentru luna noiembrie.

Manole a arătat că, teoretic, salariul minim poate fi majorat de la 1 ianuarie 2027, însă programul de guvernare prevede o indexare într-un interval de 12 luni.

În spațiul public a fost vehiculată și o posibilă creștere cu 600 de lei brut, dar ministrul nu a confirmat această variantă.

Noua lege a salarizării, reluată în 2027

În ceea ce privește legea salarizării unitare, Florin Manole a anunțat că negocierile vor fi reluate la începutul anului viitor, după centralizarea informațiilor privind nivelul salariilor din instituțiile publice.

Ministrul a susținut că noua formulă nu va produce scăderi salariale pentru angajați, în special pentru cei din sistemele esențiale, precum Sănătatea și Educația. El a precizat că obiectivul este corectarea inechităților din sistemul public.

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