11.000 de lei pe lună, suma necesară pentru o familie cu doi copii ca să trăiască decent în România. Ce spune ministrul Muncii

Întrebat, sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, care este venitul minim de care are nevoie o familie cu doi copii pentru a trăi decent, ministrul Muncii a făcut referire la Coșul de Consum pentru Trai Decent, realizat de Fundația Friedrich Ebert în România.

„Cred că ultimele lor cifre sunt la 11.000 de lei”, a răspuns Florin Manole.

Ministrul a precizat că este vorba despre veniturile cumulate ale celor doi adulți din familie și a subliniat că, din păcate, puține gospodării din România ating acest prag.

Florin Manole: Avem nevoie de o economie funcțională

Întrebat când ar putea ajunge familiile din România să aibă venituri suficiente pentru un trai decent, ministrul a afirmat că veniturile românilor s-au apropiat considerabil de media Uniunii Europene în ultimele două decenii.

Pentru continuarea acestui proces, Florin Manole consideră că este nevoie de o economie funcțională și de investiții publice susținute din partea statului.