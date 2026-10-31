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11.000 de lei pe lună, suma necesară pentru o familie cu doi copii ca să trăiască decent în România. Ce spune ministrul Muncii

O familie din România formată din doi adulți și doi copii are nevoie de circa 11.000 de lei lunar pentru un trai decent, potrivit estimărilor menționate de ministrul Muncii, Florin Manole. Oficialul a atras atenția că puține familii reușesc să obțină împreună două salarii care să atingă acest nivel.
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Laura Buciu
31 oct. 2026, 21:19, Politic
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Întrebat, sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, care este venitul minim de care are nevoie o familie cu doi copii pentru a trăi decent, ministrul Muncii a făcut referire la Coșul de Consum pentru Trai Decent, realizat de Fundația Friedrich Ebert în România.

„Cred că ultimele lor cifre sunt la 11.000 de lei”, a răspuns Florin Manole.

Ministrul a precizat că este vorba despre veniturile cumulate ale celor doi adulți din familie și a subliniat că, din păcate, puține gospodării din România ating acest prag.

Florin Manole: Avem nevoie de o economie funcțională

Întrebat când ar putea ajunge familiile din România să aibă venituri suficiente pentru un trai decent, ministrul a afirmat că veniturile românilor s-au apropiat considerabil de media Uniunii Europene în ultimele două decenii.

Pentru continuarea acestui proces, Florin Manole consideră că este nevoie de o economie funcțională și de investiții publice susținute din partea statului.

 

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