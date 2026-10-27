Coșul pentru un trai decent s-a scumpit în România. Câți bani sunt necesari lunar unei familii

Analiza a fost realizată de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România. Suma este cu 298 de lei mai mare decât în 2025.

Pentru o persoană adultă care locuiește singură, necesarul lunar este estimat la 4.407 lei, în timp ce salariul minim net actual este de 2.699 de lei.

Aproape 11.700 de lei pe lună pentru o familie cu doi copii

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent a fost actualizată pe baza indicilor de preț comunicați de Institutul Național de Statistică pentru septembrie 2026, în comparație cu aceeași lună din 2025.

Pentru familia de referință, alcătuită din doi adulți și doi copii, necesarul lunar a crescut de la 11.370 de lei în 2025 la 11.668 de lei în acest an, respectiv cu 2,6%.

În cazul unei familii cu doi adulți și un copil, coșul este estimat la 9.574 de lei lunar, iar doi adulți fără copii ar avea nevoie de 7.150 de lei. Pentru un adult singur, valoarea calculată este de 4.407 lei.

Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri

În cazul familiei cu doi copii, cea mai mare componentă a bugetului este cea aferentă locuinței, estimată la 3.105 lei lunar. Alimentația presupune 2.429 de lei, iar îmbrăcămintea și încălțămintea, 1.143 de lei.

Fondul de economii al familiei este calculat la 1.061 de lei, cheltuielile curente cu locuința la 977 de lei, iar educația și cultura la 921 de lei.

Procentual, cele mai importante majorări față de anul trecut apar la îngrijirea sănătății, cu 8,3%, educație și cultură, cu 8%, servicii, cu 6,7%, și cheltuielile cu locuința, cu 5,9%.

Costul asociat achiziției unei locuințe a scăzut însă cu 1,9%, de la 3.166 la 3.105 lei. Autorii explică evoluția prin reducerea dobânzii anuale efective medii de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026, efect care a compensat creșterea prețurilor locuințelor și deprecierea leului față de euro.

Ce înseamnă, de fapt, „trai minim decent”

Coșul calculat în cadrul analizei nu include doar cheltuielile strict necesare supraviețuirii, precum hrana și locuința.

Conceptul acoperă și îmbrăcămintea, igiena personală, educația, sănătatea, transportul, comunicațiile, recreerea și cheltuielile neprevăzute.

În cazul familiei de referință, metodologia pornește de la ipoteza că ambii adulți sunt salariați și că cei doi copii beneficiază de alocații de stat. Astfel, cele două salarii, împreună cu cele două alocații, ar trebui să acopere valoarea coșului lunar.

„Salariul minim decent”, estimat la 5.542 de lei net

Pornind de la această metodologie, analiza estimează pentru 2026 un „salariu minim decent” de 5.542 de lei net, echivalent cu 9.473 de lei brut.

Calculul presupune o familie cu doi adulți plătiți fiecare cu salariul minim și doi copii care primesc alocație. Valoarea estimată este cu 2,8% mai mare decât cea din 2025, când nivelul calculat era de 5.393 de lei net.

În schimb, salariul minim net actual, indicat în document la 2.699 de lei pe lună, reprezintă 48,7% din cei 5.542 de lei estimați ca necesari pentru fiecare adult în scenariul familiei de referință.

Diferența s-a redus față de 2018, când salariul minim net acoperea numai 35,2% din nivelul calculat pentru un trai decent, însă convergența din ultimii ani a fost lentă.

Salariul mediu se apropie de pragul calculat pentru un trai decent

Situația este diferită în cazul salariului mediu. Analiza estimează pentru 2026 un salariu mediu net de 5.450 de lei, reprezentând 98,3% din nivelul considerat necesar pentru un trai minim decent.

Actuala formulă de stabilire a salariului minim face dificilă recuperarea rapidă a decalajului. Potrivit estimării, chiar și într-un scenariu optimist, salariul minim nu ar ajunge la nivelul calculat drept decent înainte de 2050, în timp ce un scenariu mai realist ar împinge momentul până în jurul anului 2075.