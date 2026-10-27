Planurile Finanțelor pentru 2027: compensarea accizei la motorină, bani pentru investiții și noi finanțări pentru firme

Oficialul a prezentat marți mai multe direcții discutate cu reprezentanții mediului de afaceri, printre acestea numărându-se accelerarea rambursărilor de TVA și a plăților pentru investiții, noi instrumente de finanțare pentru firme și posibila continuare, în 2027, a compensării parțiale a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial.

Mesajele transmise de companii vor fi luate în calcul atât la pregătirea bugetului pentru 2027, cât și la implementarea măsurilor de relansare economică, a afirmat Nazare într-o postare publicată marți pe Facebook, după o reuniune desfășurată luni la Palatul Victoria.

„Cel mai important sprijin” pentru mediul privat

Ministrul Finanțelor a afirmat că stabilitatea financiară reprezintă principala formă de sprijin pe care statul o poate asigura companiilor.

„Cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat este stabilitatea financiară”, a transmis Alexandru Nazare.

În opinia sa, consolidarea fiscal-bugetară nu trebuie privită ca un obiectiv în sine, ci drept o condiție pentru creșterea predictibilității, reducerea treptată a costurilor de finanțare și consolidarea încrederii investitorilor.

Ministrul a formulat și principiul pe care consideră că statul trebuie să îl respecte în privința cheltuielilor: „nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare”.

„Statul trebuie să își disciplineze propriile cheltuieli, să reducă risipa și să creeze spațiu pentru investițiile care generează valoare adăugată și locuri de muncă”, a adăugat Nazare.

Rambursări de TVA și restanțele pentru concediile medicale

O altă temă abordată este reprezentată de sumele pe care statul le datorează companiilor. Nazare a anunțat continuarea accelerării rambursărilor de TVA și demersuri pentru reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical.

Ministerul urmărește stabilirea unui calendar predictibil pentru recuperarea sumelor avansate de angajatori în numele statului.

„Nu putem cere companiilor disciplină financiară fără ca statul să respecte aceleași reguli”, a afirmat ministrul.

Nazare a indicat drept prioritate și accelerarea achitării facturilor aferente investițiilor. Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor a alocat resurse pentru continuarea investițiilor publice, inclusiv pentru proiectele finanțate prin PNRR și fonduri europene.

Accentul ar urma să fie pus pe plata lucrărilor deja executate și reducerea întârzierilor.

250 de milioane de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare

Ministrul a anunțat și consolidarea rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), pentru care sunt prevăzute în acest an 250 de milioane de euro destinate capitalului.

Pe lângă instrumentele de garantare și creditare aflate în pregătire sau implementare, autoritățile lucrează la noi produse financiare destinate investițiilor, IMM-urilor și proiectelor strategice.

„BID trebuie să devină un instrument real de mobilizare a capitalului privat”, a transmis Nazare.

Ministerul Finanțelor lucrează, de asemenea, la dezvoltarea unui fond național de fonduri, împreună cu BID și în parteneriat cu Fondul European de Investiții. Scopul declarat este atragerea capitalului privat și susținerea capitalizării companiilor românești.

Compensarea accizei la motorină ar putea continua în 2027

O măsură de interes pentru sectorul transporturilor este posibilitatea prelungirii mecanismelor actuale de sprijin.

Nazare a precizat că autoritățile au în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate situației de criză de pe piața carburanților și continuarea în 2027 a mecanismului de compensare parțială a accizei pentru motorina folosită în transportul rutier comercial.

Eventuala continuare a schemei va trebui să respecte cadrul legal național și european.

„Predictibilitatea costurilor de transport este importantă pentru competitivitatea întregii economii”, a explicat ministrul.

Noi finanțări pentru producție, tehnologii și industria de apărare

Finanțele intenționează totodată să accelereze trecerea de la schemele de relansare economică aprobate la finanțări efectiv disponibile în economie.

Printre domeniile enumerate de Nazare se află producția locală, tehnologiile avansate, materiile prime critice, industria de apărare și dezvoltarea regională.

Obiectivul declarat este reducerea a două vulnerabilități structurale ale economiei românești: capacitatea insuficientă de producție internă și accesul limitat la capital al companiilor care vor să investească.

„România are nevoie de o economie care produce mai mult, investește mai mult și creează mai multă valoare adăugată aici, acasă”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a susținut că politica fiscală și măsurile de sprijinire a economiei trebuie aplicate simultan, nu tratate ca obiective contradictorii.

„Nu putem construi o economie competitivă pe deficite permanente, datorii tot mai mari și decizii fiscale imprevizibile. Dar putem construi o economie mai puternică prin stabilitate, dialog, investiții și respectarea angajamentelor”, a conchis ministrul Finanțelor.