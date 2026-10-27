Sunt în toi lucrările la noua Gară CFR Progresu din Sectorul 4 al Capitalei, după ce clădirea veche a fost demolată în cadrul proiectului de modernizare a liniei București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

Lucrările sunt executate de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company și Alstom Transport, în baza unui contract de peste 2,1 miliarde de lei, fără TVA.

La 13 octombrie, stadiul fizic al lucrărilor la calea ferată ajunsese la 19%, în timp ce proiectarea era finalizată integral, potrivit datelor CFR Infrastructură.

Lucrări la noua gară

Imagini publicate de pagina România Feroviară arată că, în zona stației, au rămas active două linii utilizate de trenurile de marfă care tranzitează sectorul.

Potrivit autorului postării, vechea clădire prezenta degradări care ar fi făcut-o periculoasă pentru utilizatori, chiar dacă acestea nu erau evidente din exterior. Gara demolată nu mai era utilizată de aproximativ două decenii, nu figura pe lista monumentelor istorice și nu avea statut sau valoare de patrimoniu.

În locul vechii gări este construită o nouă clădire de călători, adaptată standardelor actuale de eficiență energetică și exploatare feroviară.

Noua gară face parte dintr-un proiect mai amplu de reorganizare a transportului în zonă. Noua clădire va deservi atât Magistrala 4 de metrou, cât și linia feroviară București Progresu – Giurgiu, aflată în proces de modernizare și electrificare.

Lucrările de la Gara Progresu, parte dintr-un șantier feroviar de 2,1 miliarde de lei

Intervențiile din stația Progresu sunt incluse în contractul pentru modernizarea a 93,45 de kilometri de cale ferată pe traseul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

În stație, lucrările vizează peronul liniei I, platforma căii ferate și noua clădire de călători. Pe întregul traseu, proiectul presupune refacerea infrastructurii și suprastructurii feroviare, electrificarea liniei, modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații și implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS Nivel 2.

Contractul, în valoare de 2,108 miliarde de lei fără TVA, este derulat de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company și Alstom Transport. Arcada Company este implicată în lucrările de infrastructură și construcții civile, în timp ce Alstom asigură componentele de specialitate aferente electrificării, semnalizării și sistemelor de control al traficului.

Durata totală a contractului este de 36 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării și 30 de luni execuției. Potrivit datelor publicate de CFR Infrastructură la 13 octombrie 2026, proiectarea era finalizată în proporție de 100%, iar stadiul fizic al execuției ajunsese la 19%.

Șantierul avansează și pe celelalte sectoare ale liniei București – Giurgiu

Pe lângă lucrările din Gara Progresu, constructorii intervin pe mai multe sectoare ale traseului.

Potrivit CFR Infrastructură, pe sectorul Jilava – Frătești au fost executate lucrări de demontare a căii ferate și de îndepărtare a pietrei sparte.

În stația Progresu, echipele lucrează la peronul liniei I, la platforma care susține calea ferată și la noua clădire de călători. Între Jilava și Vidra continuă pregătirea platformei și lucrările necesare relocării și protejării infrastructurii de fibră optică.

Pe sectorul Comana – Frătești sunt în desfășurare lucrări de consolidare, realizare a fundațiilor cu piloți forați, construcție a podețelor și amenajare a sistemelor de colectare și evacuare a apelor. În zona viaductului, între kilometrii 53+600 și 54+600, continuă lucrările la fundații și la elementele de susținere.

Pe sectorul dintre kilometrul 56+500 și intrarea în stația Frătești au fost finalizate platforma de pământ și sistemul de drenaj.

În stațiile Vlad Țepeș, Mihai Bravu, Băneasa Giurgiu și Tabănu se lucrează la peroane, instalații electrice și sisteme de drenaj. În Giurgiu Nord au început demontarea liniilor I, II și III și a instalațiilor de semnalizare aferente primei etape de lucru. În stația Giurgiu Oraș, demontările prevăzute pentru această etapă au fost finalizate, iar lucrările au trecut la platforma feroviară.