Cuprul bate aurul în 2026. Cererea uriașă pentru AI și energie schimbă piața materiilor prime

Metalul s-a apreciat cu 15,8% de la începutul anului și cu peste 30% în ultimele 12 luni, în timp ce analiștii sunt tot mai divizați în privința evoluției viitoare a prețurilor, potrivit publicației bulgare Econ.

Inteligența artificială alimentează cererea pentru cupru

Expansiunea centrelor de date necesare dezvoltării inteligenței artificiale este unul dintre motoarele cererii. La aceasta se adaugă modernizarea infrastructurii energetice, creșterea cheltuielilor pentru apărare și repoziționarea strategică a stocurilor la nivel mondial.

Taylor Melvin, directorul general al Ivanhoe Electric, susține că accesul la materiile prime considerate până recent „critice” trebuie privit acum într-o perspectivă strategică mai largă.

Cererea venită din sectorul tehnologic este considerată greu de redus prin simpla creștere a prețurilor. Marile companii nu ar urma să renunțe la construirea centrelor de date doar pentru că materia primă devine mai scumpă. O situație similară se înregistrează în sectorul apărării.

SUA și China, în centrul cursei pentru stocuri

Piața este influențată și de perspectiva introducerii unor tarife americane. Ministerul Comerțului din SUA a recomandat o taxă de 15% asupra importurilor de cupru rafinat începând din ianuarie 2027, perspectivă care a contribuit la redirecționarea unor volume importante către depozitele americane.

Stocurile din China sunt, în același timp, neobișnuit de reduse, ceea ce accentuează temerile privind disponibilitatea metalului.

Efectele sunt vizibile și în Europa. Aurubis, cel mai mare producător european de cupru, a propus pentru livrările din 2027 o primă record de 347 de dolari pe tonă, cu 10% peste nivelul din acest an.

Prețul s-a apropiat de 14.800 de dolari pe tonă

Cotațiile cuprului la London Metal Exchange s-au apropiat în ultimele luni de 14.800 de dolari pe tonă, în timp ce pe Comex, la New York, au depășit 6,80 dolari pe livră.

Perspectivele sunt însă extrem de diferite. Macquarie consideră că actuala ascensiune a prețurilor s-a îndepărtat de fundamentele pieței și estimează excedente anuale de peste 700.000 de tone după 2027, inclusiv ca urmare a extinderii unor exploatări importante.

BMO Capital Markets vede lucrurile diferit și și-a majorat cu 47% estimarea pe termen lung, până la 16.000 de dolari pe tonă, argumentând că piața se confruntă cu un deficit fundamental.

Una dintre cele mai agresive estimări vine de la Deutsche Bank. Într-un scenariu în care SUA și China ar ajunge să controleze 71% din stocurile mondiale, banca estimează că prețul necesar pentru echilibrarea pieței ar putea urca până la 22.050 de dolari pe tonă.

Ascensiunea cuprului s-a reflectat și în sectorul minier. Acțiunile Southern Copper au avansat cu peste 44% în 2026, iar Glencore, BHP și Freeport-McMoRan au înregistrat, la rândul lor, creșteri de peste 35%.