Prăbușire istorică pe piețele financiare din Brazilia după victoria lui Lula. Bursa pierde 15%, iar moneda națională înregistrează cel mai mare declin din 1999

Realul brazilian s-a depreciat luni cu aproape 12% față de dolar în primele ore de tranzacționare, înainte de a recupera o parte din pierderi. Ulterior, moneda era cotată la aproximativ 5,43 reali pentru un dolar, în scădere cu 8,4% față de închiderea de vineri. A fost cea mai mare depreciere într-o singură zi din 1999.

În paralel, principalul indice bursier al Braziliei, Bovespa, a pierdut aproximativ 15%, marcând, potrivit Financial Times, cea mai slabă performanță într-o singură ședință din 1990. Scăderea a fost atât de puternică încât autoritățile bursiere au activat mecanismul de suspendare temporară a tranzacțiilor.

Randamentele unor obligațiuni guvernamentale au depășit pragul de 15%, pe fondul temerilor privind capacitatea statului brazilian de a-și controla finanțele publice.

Investitorii mizaseră pe victoria lui Bolsonaro. Rezultatul alegerilor a inversat tendința piețelor

Președintele Luiz Inácio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, a câștigat duminică un al patrulea mandat prezidențial, obținând 51,8% din voturi în turul al doilea al alegerilor, în timp ce adversarul său, Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a primit 48,2%.

Rezultatul a surprins piețele financiare, care anticipaseră o victorie a candidatului conservator, după ce acesta câștigase primul tur al scrutinului.

Flávio Bolsonaro promisese măsuri favorabile mediului de afaceri și reducerea cheltuielilor publice, alimentând speranțele investitorilor privind o diminuare a deficitului bugetar și a dobânzilor.

Înaintea alegerilor, piețele braziliene traversaseră o perioadă de creștere puternică. Realul se apreciase cu aproximativ 10% față de dolar de la începutul anului, iar bursa înregistrase un avans de 38%, calculat în dolari. Victoria lui Lula a inversat brusc această tendință.

Jim Reid, director pentru analiză macroeconomică globală la Deutsche Bank, a explicat că piețele financiare încorporaseră deja în prețuri perspectiva unei victorii a lui Bolsonaro și a unor politici de consolidare fiscală.

Deficit bugetar de 8% din PIB și datorie publică de 83%

Prăbușirea piețelor reflectă îngrijorările legate de situația finanțelor publice din cea mai mare economie a Americii Latine.

Potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional citate de Financial Times, deficitul bugetar al Braziliei ar urma să ajungă la aproximativ 8% din PIB în 2026, în timp ce datoria publică reprezintă circa 83% din PIB.

Nivelul datoriei este considerat ridicat pentru o economie emergentă și contribuie la menținerea unor costuri mari de finanțare.

Banca centrală a Braziliei menține dobânda de politică monetară la 13,75%, unul dintre cele mai ridicate niveluri dintre marile economii, ceea ce afectează creditarea, investițiile și consumul.

În timpul campaniei electorale, Lula a promis mai multe măsuri care presupun creșterea cheltuielilor publice, inclusiv transport public gratuit în weekend, ștergerea unor datorii ale populației și majorarea ajutoarelor sociale.

Criticii săi consideră că aceste promisiuni vor accentua presiunile asupra bugetului.

Analiștii avertizează că, în absența unui plan credibil de reducere a deficitului, Brazilia riscă să se confrunte în continuare cu dobânzi ridicate, deprecierea monedei și o creștere economică modestă.

Acțiunile băncilor se prăbușesc. Pierderi de până la 48% pentru companiile braziliene

Sectorul financiar s-a numărat printre cele mai afectate de valul de vânzări de luni.

Acțiunile operatorului bursei braziliene B3 au pierdut 36%, în timp ce titlurile băncii de investiții BTG Pactual s-au depreciat cu 33%.

Banco do Brasil, instituție financiară controlată de stat, a înregistrat un declin de 28%, iar acțiunile băncii comerciale Bradesco au scăzut cu 23%.

Pierderile s-au extins și asupra companiilor braziliene listate pe bursele americane. Acțiunile platformei financiare XP Inc au scăzut cu 48%, iar cele ale fintechului Nubank au pierdut 12%.

Efectele au fost resimțite inclusiv în Europa. Acțiunile grupului bancar spaniol Santander, care are operațiuni importante în Brazilia, au scăzut cu 3,8%.

Totodată, randamentul obligațiunilor braziliene denominate în euro și scadente în 2036 a urcat de la 5,8% la 6%, semnalând creșterea costurilor de finanțare ale statului.

Prima mare provocare pentru Lula: numirea ministrului Finanțelor Investitorii urmăresc acum primele decizii economice ale președintelui reales, în special desemnarea unui nou ministru al Finanțelor.

Graham Stock, strateg pentru datorii suverane la RBC BlueBay, a declarat pentru Financial Times că amploarea scăderilor transmite un mesaj privind necesitatea ajustării fiscale.

Potrivit acestuia, piețele așteaptă din partea administrației Lula un semnal clar privind modul în care intenționează să controleze deficitul și datoria publică.

Situația politică ar putea complica însă adoptarea reformelor. Deși a obținut un nou mandat prezidențial, Lula va trebui să guverneze în condițiile unui Congres dominat de conservatori, inclusiv de parlamentari apropiați de familia Bolsonaro.

Această configurație ar putea limita atât capacitatea președintelui de a implementa noile programe sociale, cât și posibilitatea adoptării unor reforme fiscale de amploare.