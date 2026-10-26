Efectele investițiilor masive în AI. Microsoft oferă pachete de plecare voluntară pentru 60.000 de angajați, peste un sfert din personalul companiei

Programul se adresează angajaților din mai multe divizii ale companiei, inclusiv celor care lucrează în domeniul inteligenței artificiale, Copilot, finanțe, resurse umane, Xbox și Windows + Devices, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația.

Divizii precum marketingul, activitățile comerciale și securitatea vor fi excluse.

Programul de plecări voluntare, care vizează aproximativ 60.000 de angajați, este destinat personalului eligibil din Canada, India, Regatul Unit și Statele Unite.

„Această ofertă le oferă angajaților eligibili, care ar putea lua în considerare un viitor în afara companiei, o nouă opțiune de a face această tranziție chiar acum, beneficiind de sprijin”, a transmis Amy Coleman, directoarea de resurse umane a Microsoft, într-un mesaj intern adresat angajaților.

La fel ca alte mari companii de tehnologie, Microsoft investește sute de miliarde de dolari în centre de date și cipuri pentru inteligența artificială. Cheltuielile uriașe au ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, care vor să știe dacă aceste investiții vor aduce profituri pe măsura costurilor.

Microsoft avea 223.000 de angajați cu normă întreagă la nivel mondial la 30 iunie 2026, potrivit raportului său anual.

Acțiunile companiei, care au crescut cu aproximativ 10% de la începutul anului, înregistrau luni un avans de aproximativ 1%.