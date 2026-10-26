Prima pagină » Economic » Efectele investițiilor masive în AI. Microsoft oferă pachete de plecare voluntară pentru 60.000 de angajați, peste un sfert din personalul companiei

Efectele investițiilor masive în AI. Microsoft oferă pachete de plecare voluntară pentru 60.000 de angajați, peste un sfert din personalul companiei

Microsoft a anunțat luni că oferă pachete compensatorii pentru plecarea voluntară pentru aproximativ 60.000 de angajați, adică mai mult de un sfert din forța sa de muncă la nivel global, în contextul în care gigantul tehnologic urmărește să reducă costurile și să-și finanțeze investițiile masive în domeniul inteligenței artificiale.
Efectele investițiilor masive în AI. Microsoft oferă pachete de plecare voluntară pentru 60.000 de angajați, peste un sfert din personalul companiei
Iulian Moşneagu
26 oct. 2026, 21:18, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Programul se adresează angajaților din mai multe divizii ale companiei, inclusiv celor care lucrează în domeniul inteligenței artificiale, Copilot, finanțe, resurse umane, Xbox și Windows + Devices, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația.

Divizii precum marketingul, activitățile comerciale și securitatea vor fi excluse.

Programul de plecări voluntare, care vizează aproximativ 60.000 de angajați, este destinat personalului eligibil din Canada, India, Regatul Unit și Statele Unite.

„Această ofertă le oferă angajaților eligibili, care ar putea lua în considerare un viitor în afara companiei, o nouă opțiune de a face această tranziție chiar acum, beneficiind de sprijin”, a transmis Amy Coleman, directoarea de resurse umane a Microsoft, într-un mesaj intern adresat angajaților.

La fel ca alte mari companii de tehnologie, Microsoft investește sute de miliarde de dolari în centre de date și cipuri pentru inteligența artificială. Cheltuielile uriașe au ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, care vor să știe dacă aceste investiții vor aduce profituri pe măsura costurilor.

Microsoft avea 223.000 de angajați cu normă întreagă la nivel mondial la 30 iunie 2026, potrivit raportului său anual.

Acțiunile companiei, care au crescut cu aproximativ 10% de la începutul anului, înregistrau luni un avans de aproximativ 1%.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
A 28-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu este președinte”. Tribunalul București a decis astăzi eliberarea sa din arest
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
De ce a devenit Carfil Brașov o țintă pentru rețeaua de sabotaj a Moscovei: secretele fabricii românești care produce drone militare
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor