Cristian Socol critică modul în care a fost redus deficitul bugetar: „Raționalizarea reală a cheltuielilor statului? Zero”. Cine a suportat povara

Într-o postare pe Facebook, Cristian Socol a analizat ultimele date publicate de Ministerul Finanțelor, potrivit cărora deficitul bugetar a scăzut cu aproximativ 24 de miliarde de lei, respectiv 1,5 puncte procentuale din PIB.

Cine a suportat povara reducerii deficitului bugetar

„Din nou performanțe, laude, reducerea deficitului, responsabilitate… aplauze, boți, fanatici. Minus 24 miliarde lei, minus 1,5pp din PIB. Întrebări: păi doar atât, de unde vine și cine a susținut povara? Cine a plătit și cine a câștigat? Reforme reale?”, a scris profesorul universitar.

Potrivit acestuia, veniturile suplimentare din TVA, accize și impozitul pe dividende au însumat 28 de miliarde de lei, la care s-au adăugat 2,7 miliarde de lei din impozitele pe proprietate.

„Povara pe consumatorii finali, mai ales pe cei vulnerabili, care nu au bani și nici nu decontează «pe firmă». Povara pe proprietari, mai mare pe cei cu venituri reduse și clasa de mijloc. Și pe capitalul autohton, la impozitul pe dividende. Pe contribuabilii corecți”, a notat Cristian Socol.

Cheltuieli mai mari cu dobânzile și funcționarea statului

Pe partea de cheltuieli, economistul a indicat reduceri de 4,4 miliarde de lei la salariile bugetarilor, 4,6 miliarde de lei la investițiile finanțate din buget și 2,5 miliarde de lei, pe care le atribuie economiilor la bursele elevilor și studenților.

„De ce s-a redus deficitul cash cu doar 24 de miliarde dacă povara agregată a fost doar din aceste capitole de 42,2 miliarde lei? În principal pentru că au câștigat mai mult creditorii României (bănci, fonduri de investiții, de pensii etc) (+10,7 miliarde lei la cheltuielile cu dobânzile) și s-a plătit mai mult pentru funcționarea statului și plățile către sănătate (din totalul de +6,7 miliarde lei la capitolul Bunuri și servicii + 2,5 miliarde lei la funcționarea statului și +4,2 la Spitale / Sănătate)”, a explicat Cristian Socol.

Socol critică lipsa reformelor

Profesorul universitar a criticat și lipsa unor reforme structurale.

„Raționalizarea reală a cheltuielilor statului? Zero. Reformele au însemnat doar reduceri de salarii la bugetari (îndeosebi la profesori, medici și funcționari) și concedieri, funcționarea statului a costat mai mult. Structural – nimic”, a afirmat acesta.

Socol a pus sub semnul întrebării și dimensiunea deficitului raportat oficial.

„Este acesta deficitul real? Nu, deficitul real este cu cel puțin 30 miliarde lei mai mare decât ceea ce se raportează”, a susținut economistul, invocând datorii amânate, facturi neplătite și restanțe din programele de investiții locale.

Cristian Socol a amintit în postarea sa și de o analiză publicată în MEDIAFAX în iulie 2025, în care explica, pe baza datelor Eurostat, impactul majorării TVA asupra gospodăriilor cu venituri reduse.

„Datele Eurostat privind ponderea TVA plătit din veniturile totale pe gospodării sărace/bogate arată că în România, cele mai sărace 40% dintre gospodării (primele 2 quintile) vor suporta o povară de 3-4 ori mai mare decât cele mai bogate 40% dintre gospodării”, scria economistul la acea vreme.