Cristian Socol explică de ce PSD cere un audit al finanțelor publice: Nu poți construi nimic dacă nu știi care este fundația pe care te așezi

Discrepanța dintre cifrele oficiale și economia reală

Cristian Socol consideră că solicitarea lui Sorin Grindeanu vine pe fondul discrepanței între comunicarea Guvernului Bolojan și și informațiile transmise de mediul de afaceri, sindicate, administrațiile locale și ordonatorii principali de credite.

„Patronii se plâng, pe bună dreptate, că sunt facturi neplătite, probleme la concediile medicale, rambursări de TVA, datorii aruncate în viitor etc – estimare minimum 4 miliarde euro; sindicatele se plang despre nevoia unei rectificări deoarece salariile și cheltuielile curente nu ajung nici până la finalul lunii septembrie – pe bună dreptate, vezi de exemplu situația din Sănătate. Primarii se plâng de neplata facturilor pentru programele de investiții publice locale, pe bună dreptate, vezi declarația ministrului Cseke pe temă. Principalii ordonatori de credite se plâng, pe bună dreptate, că bugetul este nerealist, nu le ajung banii nici măcar pana la final de septembrie”, a transmis economistul, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Noi presiuni asupra bugetului: PNRR, SAFE și deciziile instanțelor

Economistul susține că situația bugetară s-a agravat în septembrie și octombrie, când presiunile pentru o rectificare bugetară de amploare au crescut, necesarul identificat pentru SAFE fiind estimat la circa 6 miliarde de lei, iar cel pentru PNRR la aproximativ 8 miliarde de lei.

Socol a mai enumerat alți factori care pun presiune pe finanțele publice amintind de obligațiile plăților salariale către magistrați în urma deciziei instanței supreme, facturile neachitate din construcții și scăderea veniturilor din muncă.

„Octombrie 2026 – situația se acutizează, necesarul minim pentru rectificare este cifrat la 12-15 miliarde lei. Magistrații câștigă în instanță plata imediată a peste 5 miliarde lei, în total datorii aruncate in viitor de 12 miliarde lei. Nevoile pentru Saligny estimate a fi cuprinse între 1,5 si 4 miliarde lei. Facturile neplătite către constructori se confirma la minimum 3,5 miliarde euro. Minusuri estimate la contribuții de 2,5-3 miliarde lei, din cauza pierderii a 20 mii de salariați fata de dec 2025 și 73.200 în ultimul an. Fostul ministru de finanțe AC posteaza ca MF are la 9 luni venituri totale mai mici cu 35 miliarde lei și cheltuieli neefectuate cu 61 miliarde lei față de programat”, a mai susținut profesorul universitar.

Fundația viitorului program de guvernare

În opinia lui Cristian Socol, stabilirea unor măsuri de protejare a puterii de cumpărare a populației vulnerabile și de relansare economică depinde de cunoașterea exactă a resurselor disponibile.

„Noul PM desemnat Niculescu si PSD trebuie să propună măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare a populatiei vulnerabile și relansarea economica. Nu știe nimeni ce anvelopa și ce date sa treaca pentru ca nimeni nu cunoaste situatia reala a finantelor publice. Disonanta comunicare publică Guvern – informațiile venite din economia reală și analiza execuției bugetare ajunge la cote record. Nu poți construi nimic dacă nu știi care este fundația pe care te așezi. Cât să fie datoriile aruncate în viitor? 30, 35, 45, peste 50 miliarde lei? Programarea bugetară realista este proxy relevant pentru măsurile concrete pe care Guvernul României trebuie să le implementeze. Altfel, cum ar putea începe să lucreze serios noul Guvern?”, a conchis economistul.

Mesajul lui Cristian Socol vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut noului premier Luca Niculescu să să prezinte situația reală a finanțelor publice și să identifice facturile neachitate și investițiile blocate.