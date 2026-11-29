Din această valoare, o sumă estimată de 14,4 miliarde lei reprezintă obligații față de populație, iar o sumă estimată de 28,03 miliarde lei obligații față de companiile care activează în România (cu efecte de multiplicare directe în economia autohtonă). Practic, statul se finanțează indirect pe seama cetățenilor și a mediului de afaceri, transferând costurile ajustării bugetare către economia reală.

Simularea macroeconomică indică o pierdere potențială anuală de PIB de 22,6 miliarde lei, echivalentul a 1,08% din PIB-ul anului 2026. Consumul populației s-ar reduce cu 11,3 miliarde lei, iar investițiile private cu 5,61 miliarde lei. Impactul asupra pieței muncii ar echivala cu aproximativ 25.900 de locuri de muncă pierdute sau necreate. Paradoxal, chiar statul ar pierde venituri bugetare de 6,8 miliarde lei, prin comprimarea activității economice și reducerea bazelor de impozitare. Fiecare lună de blocaj financiar ar însemna, în medie, 1,9 miliarde lei PIB nerealizat și 467 milioane lei investiții private nerealizate.

Da, statul își îmbunătățește temporar execuția bugetară, dar amplifică riscul recesiunii, al insolvențelor și al deteriorării competitivității economiei românești.

Aceasta nu este o consolidare fiscală structurală, ci o deplasare temporală a necesarului de finanțare și o transferare a constrângerilor de lichiditate către populație și companii.

Merită? Mai vorbim de relansare economică în aceste condiții?

Iată câteva dintre concluziile principale:

Deficitul anunțat oficial a fost și este forțat, nereflectând sănătatea reală a finanțelor publice românești. Deși Raportul este incomplet – fapt specificat parțial și de autori, el arată obligații de plată / facturi neplătite / despăgubiri / subvenții de plată /despăgubiri etc de 37,9 miliarde lei (1,8% din PIB) (despăgubiri magistrați si grefieri 12,9 miliarde lei la zi; sume decontări scheme plafonare energie 3,5 miliarde lei; obligații de plată sănătate FNUASS 6,74 miliarde lei – include indemnizații concedii medicale 4,23 miliarde lei; necesar spitale medicamente peste creditele rămase 3,23 miliarde lei; subvenții 6,4 miliarde lei; programe naționale MDLPA 0,5 miliarde lei + alte cheltuieli de personal și alte poziții 0,2 miliarde lei și Pfizer și alte litigii 4,4 miliarde lei.

Însă Raportul nu reflectă toate obligațiile de plată, neincluzând: estimarea ANAF pv suma aruncata in viitor pe rambursările de TVA firme cu risc fiscal (23 criterii noi la analiza de risc introduse din septembrie 2026) (controlul durează 3-6 luni deci cel puțin această sumă este aruncată în viitor) stoc la 23 octombrie 2026 de 3,7 miliarde lei; 2,5 miliarde lei facturi emise pe programele MDLPA și neintroduse în platformă (a fost închisă din 11 septembrie 2026); 1,3 miliarde lei drepturi despăgubiri ANRP (ordine emise care vor fi plătite în trim 1 si trim 2 2027, se află în ordinul legal de plată dar vor fi împinse în trim 1 si 2 din 2027); 5,8 miliarde lei lucrări de investiții executate și neplătite Transporturi, din care: 2,8 miliarde lei lucrări executate, nefacturate + 960 milioane lei facturi primite la CNAIR, neplătite +2,06 miliarde lei (neacoperit în bugetul pe 2026); despăgubiri profesori – s- a trimis circulară către inspectorate cu termen 26 noiembrie 2026; nu exista în raport situația clară pe impactul PNRR cât pierdem, cât intră pe buget 2026 si buget 2027; SAFE etc. Doar din cuantificările de mai sus pentru care există documente vorbim despre încă 13,3 miliarde lei (0,7% din PIB).

Deci practic vorbim de un stoc total de obligații de 51,2 miliarde lei adică 2,5% din PIB

Sunt sume care chiar dacă au naturi diferite, ele trebuie plătite cât mai curând cu putință.

În Raport apare sintagma ”obligații neacoperite certe” (19,1 miliarde lei) (:, o găselniță convenabilă, o inovație de tip ”political accounting gimmickry” ca proxy pentru propagandă. Nu există în metodologia ESA 2010 un agregat statistic standardizat denumit „obligații certe”, echivalent celui utilizat în acest raport al Ministerului Finanțelor. Nu există așa ceva în metodologie, toate obligațiile de mai sus se bazează pe documente. Sunt certe și lichide, multe dintre ele exigibile și restante (neachitate). Și marea lor majoritate nu sunt acoperite, că dacă ar fi acoperite s-ar fi făcut plăți / s-ar face plăți cu încadrarea în programarea bugetară și ținta de deficit angajată.

Mai mult, codul de bună practică al FMI utilizează o definiție clară: o obligație de plată a sectorului public devine restantă atunci când termenul de plată a fost depășit. Nu se poate face o adaptare ”românească” la metodologie. În ESA 2010, obligațiile sunt clasificate în funcție de natura economică, nu în funcție de existența sau inexistența unei alocări bugetare pentru plata lor.

La nivel european, Directiva 2011/7/UE stabilește, ca regulă generală, plata în termen de 30 de zile în tranzacțiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică, cu excepții limitate care pot permite până la 60 de zile

Așa cum statul ne cere nouă și companiilor corecte să plătim în termen și ne penalizează dacă nu facem asta, fiecare leu din obligațiile de mai sus trebuie plătit. Restul este irelevant.

Din totalul de 51,2 miliarde lei, raportul cuprinde obligații de plată către populație ce vor fi împinse în 2027 de 14,4 miliarde lei, din care: 12,9 miliarde lei (despăgubiri magistrați și grefieri), 1,3 miliarde lei (drepturi ANRP) și 0,2 miliarde lei (alte cheltuieli de personal). Amânarea plăților conduce la reducerea venitului disponibil efectiv, amânarea consumului, diminuarea investițiilor gospodăriilor, reducerea capacității de rambursare a creditelor și deteriorarea încrederii consumatorilor.

Din totalul de 51,2 miliarde lei, obligațiile față de companiile ce acționează în România sunt de 28,03 miliarde lei (din care 12 miliarde lei neincluse în raport, așa cum am prezentat mai sus). Statul amână plata obligațiilor, provoacă un deficit de lichiditate companiilor, care sunt nevoite astfel să reducă investițiile, să apeleze la credite pentru capital de lucru, să concedieze. Rezultă o scădere a producției, a PIB și a ocupării, implicit venituri mai reduse din impozite și taxe la buget. Șocul se propagă în economie, rezultând un cerc vicios în care statul se împrumută la populație și companii, un accelerator financiar pe invers, negativ.

Impactul negativ asupra economiei reale și populației este evident

Folosind metodologia a 6 studii relevante în domeniu ( Ex 1 , Ex 2 , Ex 3 , Ex 4 , Ex 5 , Ex 6 …), am evaluat efectele contracționiste ale amânării plății acestor obligații asupra economiei reale, prin comparație cu un scenariu în care statul își onorează obligațiile (fără creșteri de taxe suplimentare compensatorii). Am utilizat o medie a multiplicatorilor estimați de FMI pentru România în ultimii 12 ani. Rezultat: amânarea plății obligațiilor statului evidențiate mai sus generează o pierdere de activitate economică echivalentă (PIB) de 22,6 miliarde lei (1,08% din PIB-ul 2026) (un efect contracționist mediu echivalent cu aproximativ 1,88 miliarde lei de PIB nerealizat lunar).

Șocul de lichiditate în condițiile unei economii aflate în contracție sunt semnificative, amplificate

În măsura în care efectul se materializează integral într-un singur an, iar nivelul PIB din anul anterior rămâne neafectat, impactul asupra ratei de creștere economică ar fi de minus 1,4 puncte procentuale. Un consum nerealizat de 11,3 miliarde lei, investiții private blocate / nerealizate de 5,61 miliarde lei, o pierdere de venituri la bugetul de stat de 6,8 miliarde lei și un impact negativ asupra ocupării de 25.900 locuri de muncă pierdute sau necreate. Nu am inclus impozitele și contribuțiile aferente drepturilor salariale, dacă acestea devin exigibile la momentul plății; cheltuielile suplimentare cu indemnizațiile de șomaj; dobânzile legale și moratorii; penalitățile contractuale; costurile generate de noi litigii și veniturile fiscale nerecuperabile în cazul insolvențelor.

În situația neplății obligațiilor prezentate timp de un an, impactul negativ mediu lunar ar fi de 1,9 miliarde lei PIB nerealizat, 467 milioane lei investiții private nerealizate, 565 milioane lei venituri bugetare nerealizate și un cost al refinanțării pentru companii de 234 milioane lei lunar.

Din perspectiva politicii fiscal-bugetare, da, statul poate obține temporar o îmbunătățire a execuției cash (a făcut-o!), dar cu prețul diminuării activității economice, al reducerii bazelor de impozitare și al transferării presiunilor financiare către sectorul privat și populație. Statul constrânge lichiditatea companiilor prin neplata obligațiilor, obligându-le să se împrumute suplimentar sau să își reducă activitatea. Vorbim de un crowding-out financiar, o ”fugă” a investițiilor private.

Am mai scris-o, aceasta nu este o consolidare fiscală structurală, ci o deplasare temporală a necesarului de finanțare și o transferare a constrângerilor de lichiditate către populație și companii.

Merită? Mai vorbim de relansare economică în aceste condiții?