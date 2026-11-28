Cercetătorii universității irlandeze au analizat situațiile financiare ale celor mai recente exerciții financiare ale unui grup de 100 de companii mari din sectoarele tehnologic, farmaceutic și medical.

Studiul, prezentat sâmbătă de publicația britanică Financial Times, arată că Irlanda este țara în care cinci companii americane – Dropbox, Eli Lilly, Regeneron, BioMarin și Autodesk – achită cea mai mare parte individuală a impozitelor pe profit datorate la nivel mondial.

Dropbox achită în Irlanda 77% din impozitele pe profit

Compania Dropbox, specializată în servicii de stocare online a fișierelor, a plătit în Irlanda, în 2025, un impozit pe profit de 43,7 milioane de dolari, reprezentând aproximativ 77% din totalul plătit la nivel mondial.

În cazul producătorului farmaceutic Eli Lilly, ponderea a fost de 61%, în timp ce Regeneron și BioMarin, companii din industria biofarmaceutică, și Autodesk, dezvoltator de software pentru proiectare și modelare 3D, au achitat în Irlanda aproximativ jumătate din impozitele pe profit plătite la nivel mondial.

Trei companii asigură aproape jumătate din încasările Irlandei aferente impozitului pe profit

Irlanda a încasat 33 de miliarde de euro din impozitul pe profit în 2025. Aproape jumătate din această sumă provine de la doar trei companii americane: Apple, Eli Lilly și Microsoft.

În total, 35 de companii generează aproximativ 60% din veniturile statului irlandez din această categorie de impozite.

Dependența de multinaționale, un risc pentru bugetul Irlandei

Veniturile Irlandei din impozitarea profiturilor companiilor au crescut de cinci ori în ultimul deceniu. Din 2024, Irlanda aplică o cotă minimă de impozitare de 15% marilor grupuri multinaționale.

Concentrarea veniturilor fiscale în rândul unui număr redus de companii reprezintă însă un risc pentru finanțele publice ale țării.

Potrivit estimărilor Guvernului irlandez, în lipsa încasărilor fiscale extraordinare de la companii, Irlanda ar înregistra în 2027 un deficit bugetar de 13 miliarde de euro, în locul excedentului de aproape 10 miliarde de euro anticipat în prezent.