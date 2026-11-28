Decizia agenției americane vine pe fondul dificultăților tot mai mari ale Parisului de a reduce deficitul bugetar, al creșterii costurilor cu dobânzile și al blocajelor politice, cu doar câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

S&P a menținut pentru moment ratingul suveran al Franței la A+, însă perspectiva negativă deschide calea unei noi retrogradări în perioada următoare.

Toate cele trei mari agenții de rating avertizează Franța

Decizia S&P vine după ce, la sfârșitul lunii octombrie, agenția Fitch a revizuit, la rândul său, perspectiva Franței la negativă. Moody’s menține, de asemenea, o perspectivă negativă.

Franța se află astfel sub avertismentul tuturor celor trei mari agenții internaționale de evaluare financiară.

Potrivit Financial Times, randamentul obligațiunilor franceze cu scadența la zece ani a atins în octombrie 5,14%, cel mai ridicat nivel din 2002, înainte de a coborî spre 4,7%.

O eventuală retrogradare a ratingului ar putea pune o presiune suplimentară asupra costurilor de împrumut ale statului francez.

Franța se confruntă cu o problemă tot mai mare a datoriei publice

Guvernul minoritar condus de premierul Sébastien Lecornu încearcă să obțină aprobarea bugetului pentru 2027 într-un Parlament profund divizat.

Executivul francez își propune să reducă deficitul bugetar de la 5,4% din PIB în 2026 la 5% în 2027. S&P consideră însă că, în absența unor măsuri suplimentare, deficitul ar putea ajunge la 5,3% din PIB anul viitor.

Economia slabă și costurile tot mai mari ale finanțării reduc spațiul de manevră al autorităților franceze, în timp ce datoria publică este așteptată să continue să crească.

Economia franceză a intrat în recesiune

Datele oficiale publicate vineri au arătat că economia Franței s-a contractat în trimestrul al treilea mai mult decât indicau estimările inițiale.

Franța a înregistrat astfel două trimestre consecutive de contracție economică, situație care corespunde definiției uzuale a recesiunii tehnice.

Evoluția face ca obiectivul guvernului privind o creștere economică de 0,5% în 2026 să devină foarte dificil de atins.

România se confruntă cu probleme similare, dar se află într-o poziție mai vulnerabilă

Situația Franței are mai multe similitudini cu cea a României: deficite bugetare ridicate, creștere economică slabă, instabilitate politică și dificultăți în adoptarea măsurilor de reducere a cheltuielilor publice.

Există însă o diferență importantă. În timp ce Franța beneficiază încă de un rating A+ din partea S&P, România se află la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

O singură retrogradare ar împinge România în categoria „junk”, cea a investițiilor cu caracter speculativ.

Potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Europene, publicată pe 17 noiembrie, deficitul bugetar al României ar urma să ajungă la 6% din PIB în 2026.

Atât România, cât și Franța se află în procedură de deficit excesiv la nivelul Uniunii Europene.