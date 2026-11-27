Alexandru Nazare a anunțat vineri că statul a compensat deja 90% din sumele aferente schemelor prin care statul a reglementat plafonarea prețurilor facturate și compensarea diferențelor față de prețul din contract.

„Și în gestiunea obligațiilor acumulate avem rezultate concrete. Spre exemplu pe schemele de energie am achitat deja aproape 90% din obligațiile totale, adică 34 de miliarde din 37,5 miliarde. Mai avem de acoperit o restanță de 3,5 miliarde”, a spus ministrul Finanțelor.

„Experiența acestor măsuri evidențiază necesitatea ca, în situații similare, intervențiile statului să fie temporare”

Oficialii Ministerului Finanțelor arată că, deși măsurile de sprijin adoptate în contextul crizei energetice au avut un rol important în protejarea populației și a mediului economic, caracterul generalizat al sprijinului și orientarea insuficientă a acestuia către consumatorii vulnerabili au generat costuri bugetare semnificative.

„Pe ansamblul schemelor de plafonare-compensare (OUG nr. 118/2021 și OUG nr. 27/2022), înregistrarea obligațiilor în ESA (Sistemul European de Conturi – n.r.) a precedat plățile: în perioada 2022–2023 influența acestora asupra deficitului ESA a fost mai mare decât deficitul cash cu 7,7 mld. lei, iar începând cu anul 2024 plățile depășesc sumele înregistrate, astfel încât schema exercită în prezent presiune asupra deficitului cash, nu asupra deficitului ESA. Suma înregistrată în perioada 2022-2025 ca o obligație de plată cu influență negativă asupra deficitului ESA și rămasă de plătit este de aproximativ 3,5 mld. lei”, se arată în raportul publicat vineri.

Documentul include un tabel detaliat cu sumele aferente schemelor pe ani, achitate și restante, între 2021 și 26 octombrie 2026.

Potrivit cifrelor publicate, anul 2022 a fost cel în care s-au acumulat cele mai mari creanțe, de 17 miliarde de lei, dar și cele mai mari plăți, de 10,9 miliarde de lei.

„Măsurile de sprijin adoptate în contextul crizei energetice au avut un rol important în protejarea populației și a mediului economic, reprezentând o formă de solidaritate în fața unui șoc extern de amploare. Cu toate acestea, caracterul generalizat al sprijinului și orientarea insuficientă a acestuia către consumatorii vulnerabili au generat costuri bugetare semnificative, ale căror efecte financiare se resimt și după încetarea aplicării schemelor. Experiența acestor măsuri evidențiază necesitatea ca, în situații similare, intervențiile statului să fie temporare, proporționale cu amploarea șocului și mai bine direcționate către categoriile efectiv vulnerabile, asigurând un echilibru între solidaritatea socială, eficiența utilizării resurselor publice și sustenabilitatea finanțelor publice”, se arată în raportul citat.

Raportul integral al MFP