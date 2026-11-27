„Când trecem de pragul de 60%, constatarea pe care Eurostat o va face în curând și care este aplicabilă din semestrul următor constatării, indică necesitatea elaborării unui program de reducere a datoriei publice”, a explicat ministrul Alexandru Nazare la conferința de presă de vineri.

Potrivit lui Nazare, Ministerul Finanțelor are obligația legală de a prezenta acest program în primul semestru al anului 2027.

Documentul face parte dintr-o notă pe care ministerul trebuie să o prezinte Guvernului atunci când datoria publică depășește pragul de 60% din PIB.

„Datoria publică a crescut foarte mult”

Nazare a precizat că reducerea datoriei publice trebuie realizată concomitent cu reducerea deficitului bugetar, iar cele două programe vor urma să fie derulate în paralel.

În ceea ce privește măsurile concrete, Nazare a arătat că acestea vor fi anunțate de Guvern în perspectiva pregătirii bugetului pentru 2027.

„Vedem că această datorie publică a crescut foarte mult și, pentru a putea reuși să ajungem la o diminuare în orizontul 2028-2029-2030 și pentru a convinge agențiile de rating că această ajustare a datoriei este reală și credibilă, avem nevoie de măsuri”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Negocieri confidențiale cu Pfizer pentru reducerea impactului financiar al procesului

În aceeași conferință de presă, Alexandru Nazare a vorbit și despre negocierile cu Pfizer privind suma de peste 3 miliarde de euro pe care România o are de achitat în urma deciziei definitive și executorii a instanței belgiene.

Ministrul a declarat că există o negociere deschisă cu compania, însă aceasta are caracter confidențial, urmând ca detaliile să fie făcute publice după finalizarea discuțiilor.

„Intenția noastră este să reușim (deși este destul de complicat pentru că este o sumă mare, este peste 3 miliarde) să găsim împreună cu compania modul în care să reducem din pierderea care a rezultat după decizia instanței belgiene”, a spus Nazare.

Nazare a subliniat că este necesar un dialog instituțional la cel mai înalt nivel pentru a identifica o soluție care să permită acomodarea acestor sume în bugetele anilor viitori, fără destabilizarea traiectoriei fiscal-bugetare.

Guvernul ia în calcul noi fonduri pentru funcționarea Romatsa

Referitor la situația Romatsa, ale cărei conturi sunt blocate, ministrul Finanțelor a declarat că statul a mai alocat bani pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale companiei și că va identifica o soluție și în continuare, dacă situația o va impune.

„Dacă o va impune situația pentru funcționarea Romatsa, sigur că vom găsi soluția prin care să acordăm aceste sume, pentru că este important ca Romatsa să funcționeze”, a spus Alexandru Nazare.