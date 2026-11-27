Cioloș susține că rezultatul summitului nu reprezintă o dezamăgire personală, ci un eșec al organizației de a lua o decizie crucială pentru viitorul său.

„Am rămas blocați în discuții și negocieri despre persoane, în loc să dezbatem o viziune și un proiect pentru organizație”, a declarat fostul premier pentru DW.

Dacian Cioloș își menține candidatura pentru 2027

Întrebat dacă va candida din nou la conducerea Francofoniei, după amânarea alegerilor, Dacian Cioloș a răspuns afirmativ.

„Da. Aștept să văd ce modificări vor fi aduse regulilor de funcționare a instituțiilor Francofoniei. Dar cred că ideile, programul și viziunea pe care le-am susținut rămân pe deplin valabile”, a declarat acesta.

Fostul premier a precizat că va continua să își promoveze programul în statele membre și că nu urmărește obținerea funcției din motive personale.

„Nu candidez pur și simplu pentru că îmi caut un loc de muncă. Candidez pentru că am încredere în potențialul acestei organizații și pentru că eu cred că poate contribui la construirea viitorului”, a afirmat Cioloș.

Cioloș respinge acuzațiile că ar fi candidatul Parisului

Dacian Cioloș a respins categoric ideea că ar fi candidatul lui Macron, precizând că nu a auzit asemenea acuzații direct din partea vreunui șef de stat sau ministru.

„Mi se pare ridicolă această idee. Sunt candidatul României. Am fost prim-ministru al României din noiembrie 2015 până în ianuarie 2017. Țara mea are o istorie aparte în relația cu Africa, diferită de cea a Franței”, a declarat Cioloș.

Acesta a explicat că relațiile de cooperare dintre București și Paris, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene, nu înseamnă că reprezintă interesele Franței în cursa pentru conducerea OIF.

Tensiunile dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, în centrul blocajului

Alegerea viitorului secretar general al Francofoniei a fost umbrită de tensiunile dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, în contextul candidaturii actualei șefe a organizației, rwandeza Louise Mushikiwabo.

Întrebat despre acest conflict, Cioloș a evitat să se pronunțe asupra legitimității unei candidaturi, însă a transmis că viitorul lider al organizației trebuie să fie capabil să depășească diviziunile dintre statele membre.

„Un secretar general trebuie să fie capabil să unească Francofonia, să aducă oamenii împreună și să propună un proiect în care fiecare să se regăsească. Nu trebuie să alimenteze diviziunile, ci să contribuie la depășirea lor”, a spus fostul premier român.

Cum a ajuns Dacian Cioloș victima colaterală a unui conflict între două state africane

România a desfășurat o amplă campanie diplomatică pentru susținerea candidaturii lui Dacian Cioloș la conducerea Francofoniei. Președintele Nicușor Dan s-a deplasat personal în Cambodgia, pentru a participa la negocierile cu liderii statelor membre.

În cursa pentru conducerea organizației s-au înscris patru candidați: Dacian Cioloș, actuala secretară generală, rwandeza Louise Mushikiwabo, reprezentanta Republicii Democrate Congo, Juliana Lumumba, fiica fostului premier Patrice Lumumba, și reprezentanta Mauritaniei, Coumba Bâ.

Competiția a fost însă dominată de conflictul dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, două state aflate în tabere opuse în disputa privind estul teritoriului congolez, unde rebelii M23, susținuți de Kigali, au desfășurat operațiuni militare.

Președintele francez Emmanuel Macron a încercat să deblocheze negocierile, solicitând celor două state africane să își retragă candidatele pentru a permite alegerea prin consens a unuia dintre ceilalți candidați.

Republica Democrată Congo s-a arătat dispusă să susțină o soluție de compromis, însă Rwanda a respins solicitarea președintelui francez.

În lipsa unui acord, pe 16 noiembrie, liderii Francofoniei au decis, cu 37 de voturi, amânarea alegerilor cu un an. Louise Mushikiwabo, aflată la conducerea organizației din 2018, va rămâne în funcție până în noiembrie 2027.

În acest interval, organizația ar urma să își reformeze regulile privind desemnarea secretarului general și să pregătească un summit extraordinar.

Amânarea alegerilor reprezintă o premieră în istoria organizației, care și-a desemnat până acum secretarii generali prin consens, încă de la înființarea funcției, în 1997.

Dacian Cioloș cere reformarea Francofoniei

Fostul premier susține că organizația trebuie să își reformeze modul de conducere, să sporească transparența deciziilor și să utilizeze mai eficient resursele financiare.

Cioloș propune și o apropiere a Francofoniei de mediul economic, astfel încât învățarea limbii franceze să ofere tinerilor oportunități concrete de angajare, antreprenoriat și dezvoltare profesională.

„Dacă nu reușim să convingem noile generații de utilitatea limbii franceze, nicio voință politică nu va fi suficientă”, a avertizat fostul premier.