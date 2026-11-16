Prima reacție a lui Dacian Cioloș, după ce Summitul Francofoniei s-a încheiat fără alegerea unui nou secretar general

Dacian Cioloș, candidatul României la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, a avut luni o reacție la scurt timp după ce statele membre nu au reușit să ajungă la un acord privind alegerea noului secretar general.

„Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidențiat neputința de a lua o decizie atunci când interesul general al organizației cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă și să găsească punctele de convergență. Aici nu e vorba de țări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menținerea spiritului de colaborare și a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face față provocărilor viitorului. Dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi. Nu putem lucra împreună pentru proiectele noastre, dacă nu avem încredere între noi sau respingem un candidat pentru că e dintr-o anumită regiune”, a transmis Dacian Cioloș.

Cioloș: Trebuie introdus principiul rotației geografice

El a subliniat că trebuie schimbate anumite proceduri și reguli și că numărul de mandate pentru funcția de secretar general trebuie limitat la maximum două.

„Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o țară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat și, mai ales, despre cum procedăm în condițiile în care un stat nu acceptă să piardă competiția. Va trebui să schimbăm anumite proceduri și reguli, dar numai după finalizarea acestui proces electoral. Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcția de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotației geografice”, a explicat acesta.

Dacian Cioloș a mulțumit celor care au susținut candidatura sa pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„De ani de zile în Francofonie se vorbește despre colaborare, solidaritate, valori comune, democrație. Aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere și respect reciproc, precum și dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate. Iar cu sloganuri, Francofonia nu-și va împlini niciodată uriașul potențial pe care îl are. Le mulțumesc public tuturor partenerilor noștri care au susținut viziunea pe care am propus-o, inclusiv Republicii Democratice Congo, precum și tuturor celor care au depus eforturi pentru a sprijini candidatura României”, a conchis acesta.

Summitul Francofoniei s-a încheiat fără alegerea unui nou secretar general

Luni, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) nu au reușit să ajungă la un acord privind alegerea viitorului secretar general, în cadrul summitului desfășurat în perioada 15-16 noiembrie 2026, la Phnom Penh, în Cambodgia.

În aceste condiții, actuala secretară generală va continua să conducă organizația încă un an, până la organizarea unui summit electoral extraordinar.

În urma deciziei de amânare a alegerii secretarului general, Rwanda a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.