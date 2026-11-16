Luca Niculescu, mesaj pentru primari: Guvernul promite stabilitate fiscală, dar cere responsabilitate în cheltuirea banilor

Într-un discurs susținut la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România (AMR), șeful Executivului a anunțat și monitorizarea săptămânală a programelor europene, precum și publicarea lunară a datelor privind absorbția fondurilor, defalcate pe programe și județe.

Două miliarde de lei pentru datoriile administrațiilor locale

Premierul Luca Niculescu a declarat că dialogul dintre Guvern și autoritățile locale este esențial pentru realizarea investițiilor publice și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Șeful Executivului a amintit că una dintre primele măsuri adoptate de Guvern a fost alocarea unor fonduri pentru plata datoriilor administrațiilor locale.

„Ați văzut că am început mandatul guvernamental cu o rectificare de urgență, prin care am prevăzut două miliarde de lei pentru stingerea datorilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat cu comunitățile. Sigur că ar fi putut să fie mai mult, sigur că cunoașteți și dumneavoastră situația bugetului, dar aș spune, privind spre viitor, aș spune că avem datoria să guvernăm, pregătind măsuri pentru a crește calitatea vieții oamenilor și a fructifica perspectivele de dezvoltare ale comunităților”, a afirmat premierul.

Bugetul pentru anul viitor ar urma să fie votat până la sfârșitul lui decembrie

Luca Niculescu a prezentat predictibilitatea drept una dintre principalele priorități ale relației dintre administrația centrală și cea locală, anunțând elaborarea unui cod al finanțelor publice locale.

Premierul a insistat și asupra respectării calendarului bugetar, arătând că adoptarea târzie a bugetelor locale a afectat derularea investițiilor.

„În primul rând, predictibilitatea. Am văzut că este ceea ce solicitați cel mai mult din partea Guvernului și este ceva la care ne angajăm.”

„Vom elabora în acest spirit codul finanțelor publice locale. Al doilea angajament este, da, calendarul bugetar, pentru că în acest an numeroase consiliuri locale și-au putut adopta bugetele de abia târziu, în primăvară, iar durata procedurilor de achiziție a făcut ca un întreg sezon să fie pierdut. Ne-am asumat prin programul de guvernare ca proiectul bugetului să fie adoptat de guvern în decembrie, votat de parlament până la finalul acestui an”, a declarat Niculescu.

Modificările fiscale vor fi însoțite de evaluări de impact

Un alt angajament prezentat de premier privește stabilitatea fiscală și obligația de a analiza consecințele eventualelor modificări legislative asupra bugetelor locale.

„Un alt angajament este stabilitatea fiscală. Orice schimbare fiscală va fi însoțită de o evaluare de impact publicată înainte de adoptare, care va include efectele asupra bugetelor locale.”

Șeful Guvernului le-a cerut totodată primarilor să gestioneze responsabil fondurile publice, precizând că alocările vor ține cont de execuția bugetară și de necesitățile comunităților.

„De asemenea, îmi permit să fac și eu un apel către dumneavoastră și anume responsabilitate în folosirea resurselor primite, responsabilitate de care de cele mai multe ori dat se dovadă, alocările vor fi corelate cu execuția efectivă și cu nevoile reale ale comunităților, iar rezultatele vor fi raportate public.”

Fondurile europene, monitorizate săptămânal. Raport lunar privind absorbția pe județe

Premierul a subliniat importanța finanțărilor europene pentru investițiile publice, în condițiile constrângerilor bugetare, și a anunțat măsuri de monitorizare a implementării proiectelor.

„Fondurile europene sunt foarte importante, sunt principal la sursa investițiilor publice în ani de consolidare bugetară cum este acesta. Din acest motiv, MIPE va monitoriza săptămânal toate programele europene.”

Potrivit premierului, Guvernul va publica periodic informații privind evoluția finanțărilor, astfel încât autoritățile locale și cetățenii să poată identifica eventualele întârzieri.

„Un tablou lunar de bord va fi publicat în fiecare lună pentru absorție pe programe și pe județe, astfel încât și dumneavoastră și cetățenii să poată urmări stadiul finanțărilor și eventuale întârzieri.”

Pregătirea proiectelor pentru exercițiul financiar european 2028 – 2034

În ceea ce privește viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, Luca Niculescu a anunțat că România va susține un rol mai important al regiunilor în gestionarea fondurilor.

„Altă chestiune care cu siguranță vă interesează, vom continua descentralizarea implementării fondurilor europene prin consolidarea rolului regiunilor, iar pentru viitorul exercițiu european 2028-2034, România va susține un plan național și regional de parteneriat cu o componentă regională puternică și distinctă construită pe strategiile de dezvoltare ale regiunilor.”

Premierul le-a cerut edililor să pregătească din timp proiectele care ar putea beneficia de finanțare în următoarea perioadă de programare.

„Vă încurajez să pregătiți de pe acum portofoliul de proiecte, documentații tehnice, avize, analize, cost-beneficiu, pentru că ne dorim ca România să înceapă în noua perioadă de programare cu proiecte mature și fără întârzieri și, de asemenea, fac apel la dumneavoastră de a participa activ la consultările pentru pregătirea locărilor din viitorul cadru financiar multianual.”

La finalul intervenției, premierul a reafirmat disponibilitatea Guvernului pentru consultări cu reprezentanții administrațiilor locale.

„Guvernul este deschis pentru dialogul cu dumneavoastră”, a declarat Luca Niculescu.