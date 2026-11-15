Traian Băsescu cere un acord cu FMI: Ce bine ne-ar prinde să avem bani cu dobândă de 1-2%

Invitat la România TV, acesta a declarat că a susținut de mai multe luni necesitatea unei înțelegeri cu instituția financiară internațională și a explicat că un astfel de acord nu presupune obligatoriu accesarea unui împrumut.

Traian Băsescu a afirmat că România ar putea beneficia de finanțare la dobânzi mai mici decât cele practicate pe piețele financiare, oferind ca exemplu un nivel de 1-2%. Banii ar putea fi utilizați pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor pe care statul trebuie să le achite anul viitor.

„Ce bine ne-ar prinde să avem bani cu dobândă de la FMI, cum o dă FMI-ul, 1-2%, să ne plătim dobânzile pentru la anul. Ce bine ne-ar prinde. Dar nu e obligatoriu să iei bani”, a declarat fostul președinte la România TV.

Acesta a explicat că, în cazul în care autoritățile consideră că România se poate finanța în continuare de pe piețele internaționale fără ajutorul FMI, ar putea negocia cel puțin un acord preventiv cu instituția.

Potrivit lui Băsescu, un asemenea mecanism ar permite statului să aibă acces la o sumă de bani stabilită în prealabil, pe care să o poată solicita în cazul apariției unei crize economice sau financiare.

„Să facă măcar un precautionary agreement. Știi, adică este un acord preventiv în care stabilești cu Fondul o anumită sumă, care, dacă intri în criză, ai tras-o”, a explicat Traian Băsescu.

Declarațiile au venit în contextul unei discuții despre posibilitatea ca România să apeleze la FMI, după ce președintele Nicușor Dan a vorbit despre relația țării cu instituția financiară internațională.

Fostul șef al statului a respins ideea că un acord cu FMI ar trebui privit automat ca o măsură care ar agrava situația economică. El a susținut că România ar putea beneficia de o plasă de siguranță financiară, fără să fie obligată să utilizeze imediat fondurile puse la dispoziție.