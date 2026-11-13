Prima pagină » Economic » PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III. Economia este însă pe minus în primele nouă luni

PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III. Economia este însă pe minus în primele nouă luni

Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cu toate acestea, economia a înregistrat o scădere de 1% în primele nouă luni ale anului, raportat la aceeași perioadă din 2025, pe seria ajustată sezonier.
PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III. Economia este însă pe minus în primele nouă luni
Cosmin Pirv
13 nov. 2026, 09:28, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit datelor INS, prezentate vineri, Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul III din 2026 a înregistrat o creștere de 0,1% faţă de acelaşi trimestru din anul 2025 pe seria brută şi o creștere de 0,3% pe seria ajustată sezonier.

În trimestrul III din 2026, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a crescut cu 2,1%.

INS arată că, în primele nouă luni din 2026, PIB-ul a scpzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025 pe seria brută şi cu 1,0% pe seria ajustată sezonier.

Reprezentanții INS precizează că seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2026, fiind revizuită faţă de varianta publicată în octombrie 2026.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunțat joi seara că prognozele bugetare pentru 2027 arată o creștere economică de 1,7-1,8. Nazare a mai dezvăluit că se așteaptă ca trimestrul trei să fie unul „de revenire”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Un secret bine păzit la Înalta Curte: cum a fost extras din pușcărie primarul din Cernavodă, după o condamnare definitivă de 4 ani pentru corupție, cu un prejudiciu de 9,3 milioane de lei
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
Cum ar putea România să-și refacă economia după modelul de succes norvegian. Fondul suveran de investiții revine în atenția specialiștilor. Ce profit ar putea avea fiecare român la sfârșit de an
Gandul
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Cancan
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport
Mininistrul Justiției, Radu Marinescu, nu știe când va plăti Guvernul magistraților miliardul de euro câștigat în instanțe: „Puțin probabil să fie din acest an”
Libertatea
Negresă de post, o rețetă ieftină și ușor de preparat. Ingredientul care îi oferă o textură umedă și pufoasă
CSID
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Promotor