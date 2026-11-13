PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III. Economia este însă pe minus în primele nouă luni

Potrivit datelor INS, prezentate vineri, Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul III din 2026 a înregistrat o creștere de 0,1% faţă de acelaşi trimestru din anul 2025 pe seria brută şi o creștere de 0,3% pe seria ajustată sezonier.

În trimestrul III din 2026, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a crescut cu 2,1%.

INS arată că, în primele nouă luni din 2026, PIB-ul a scpzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025 pe seria brută şi cu 1,0% pe seria ajustată sezonier.

Reprezentanții INS precizează că seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2026, fiind revizuită faţă de varianta publicată în octombrie 2026.