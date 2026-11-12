Prețurile continuă să crească în România. Chiriile și carburanții, printre cele mai mari scumpiri

Prețurile au continuat să crească în România și în luna octombrie. Față de septembrie, produsele și serviciile s-au scumpit, în medie, cu 0,82%, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu octombrie anul trecut, prețurile sunt cu 6,9% mai mari. De la începutul acestui an, scumpirile au ajuns la 6,3%.

Motorina, benzina și chiriile, în topul scumpirilor

Românii plătesc mult mai mult pentru carburanți decât în urmă cu un an. Motorina s-a scumpit cu 43,45%, iar benzina cu 32,91%.

Nici cei care locuiesc cu chirie nu au scăpat de scumpiri. Chiriile sunt cu 38,46% mai mari decât în octombrie 2025, una dintre cele mai importante creșteri de preț înregistrate de INS.

Au crescut și facturile la energie. Energia termică s-a scumpit cu 9,61%, electricitatea cu 4,09%, iar gazele naturale cu 1,41%.

Doar în ultima lună, carburanții s-au scumpit cu 2%, iar energia electrică, gazele și încălzirea centrală, luate împreună, cu 2,15%.

Cafeaua de dimineață și ouăle costă mai mult

Scumpirile se simt și la cumpărăturile obișnuite. Deși alimentele s-au scumpit, în medie, cu 3,07% într-un an, pentru unele produse românii plătesc considerabil mai mult.

Cafeaua este cu 12,48% mai scumpă decât în octombrie anul trecut, iar ouăle costă cu peste 10% mai mult.

Laptele de vacă s-a scumpit cu 8,11%, uleiul cu 7,94%, iar carnea de vită cu 7,17%. Carnea de pasăre costă cu 2,94% mai mult, cea de porc cu 2,28%, iar preparatele din carne s-au scumpit cu 3,16%.

Pâinea este mai scumpă cu 4,50%, iar brânza de vacă cu 3,46%.

Există însă și produse care s-au ieftinit. Fructele proaspete costă, în medie, cu 15,38% mai puțin decât anul trecut. Făina s-a ieftinit cu 2,50%, iar cartofii cu 2,53%.

Mai mulți bani pentru facturi și servicii

Nu numai pentru cumpărături plătesc mai mult românii, ci și pentru servicii. În medie, acestea s-au scumpit cu 11,23% într-un an. Facturile pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu 13,69%, iar abonamentele de televiziune cu 13,10%.

Și călătoriile costă mai mult. Biletele de avion s-au scumpit cu 14,44%, iar cazarea la hotel cu 4,06%.

O vizită la medic sau alte servicii de îngrijire medicală costă, în medie, cu 8,41% mai mult decât anul trecut.

Cei care obișnuiesc să mănânce în oraș plătesc și ei mai mult. Prețurile din restaurante, cafenele și cantine au crescut cu 6,15%.

Inflația se menține ridicată

Potrivit INS, rata anuală a inflației a fost de 6,9% în octombrie. Cu alte cuvinte, un coș de produse și servicii care costa, în medie, 100 de lei în octombrie anul trecut ar costa acum aproximativ 107 lei.

Calculată prin metoda folosită pentru compararea prețurilor între țările Uniunii Europene, inflația din România a ajuns la 7%.